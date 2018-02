Østjydernes sidste hilsener til Henrik: »Du var en ener«

»Prins Henrik var og vil altid være en ener.«

»Et menneske, der virkede varm, folkelig og ikke mindst modig.«

»Du insisterede på plads til forskellighed og mangfoldighed i livet.«

Hilsnerne til den nu afdøde prins Henrik er mange i den sorte kondolencebog, der har ligget fremme på Aarhus Rådhus siden onsdag. De første godt 20 sider er på det første døgns tid blevet udfyldt af vidt forskellige personlige beskeder fra Aarhus og Østjylland. Nogle af dem er skrevet med skråskrift, andre er skrevet af helt små børnehænder. Indimellem er enkelte hilsener engelske.

Jeg håber, der kommer rigtig mange forbi her i de kommende dage, for aarhusianerne var gennemgående glade for Henrik. Gerda Cold, kondolenceskriver Jeg håber, der kommer rigtig mange forbi her i de kommende dage, for aarhusianerne var gennemgående glade for Henrik.

Nationalfølelse og anerkendelse

Den næste blanke side i bogen bliver hurtigt udfyldt af parret Ulla Skov Aldahl og Thyge Skov Aldahl, der har taget turen til rådhuset fra Randers.

»Jeg vil gerne selv skrive i bogen, for når der sker noget med kongehuset, er det en af de få gange, jeg kan mærke noget til min nationalitet. Derfor har jeg brug for at gå ind og markere det i dag,« siger Ulla Skov Aldahl.

Alle er velkomne til at fylde kondolencebogens sider frem til 20. februar. Foto: Morten Lau-Nielsen.

For Thyge Skov Aldahl handler det også om at give prinsen den anerkendelse, han ikke fik nok af, mens han levede:

»Henrik har været misforstået af mange, men nu får folk en anden forståelse af, hvad han har gjort gennem et langt liv. Han kunne meget mere, end mange troede.«

Bladrer man gennem siderne i bogen, bliver det hurtigt tydeligt, at parret deler den opfattelse med mange andre. På en af siderne står der:

»Jeg er sikker på, det danske folk altid har elsket Dem, selv om det ikke altid har været tydeligt.«

Byen var glad for Henrik

Da parret har forladt rådhuset, går der ikke mange minutter, før den næste aarhusianer griber kuglepennen. Gerda Cold finder en lille lap papir frem fra tasken, så hun kan huske, hvad hun skal skrive til prinsen.

»Man skulle jo nødig skrive noget forkert,« smiler hun.

Hun har lagt vejen forbi rådhuset, fordi prinsen, mener hun, havde en vigtig betydning for byen.

»Han var meget interesseret i Aarhus og har deltaget i mange arrangementer her i byen. Han tilførte liv og glæde, når han var her,« siger hun og tilføjer:

»Jeg håber, der kommer rigtig mange forbi her i de kommende dage, for aarhusianerne var gennemgående glade for Henrik.«

Folket sagde farvel til en farverig prins Afsked med prins Henrik ved fire af kongehusets slotte.

Alle kan skrive i kondolencebogen frem til den 20. februar, hvor den sendes til kongehuset.

Kondolencebøgerne findes også i bl.a. København, Odense og Thisted.