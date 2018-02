Stort flertal oplever mere trængsel på vejene

Minutterne skynder sig af sted, mens bilen snegler sig fremad, lyskrydsene skifter fra grøn til rød og tilbage igen, uden at man er nået med over, og køen af biler, som skal svinge til højre eller venstre, fortsætter langt ud over svingbanen og forhindrer biler med kurs ligeud i at komme frem.

Trængslen på de aarhusianske veje er i løbet af de senere år blevet værre. Det mener 84 pct. af de adspurgte i en Wilke-måling foretaget for JP Aarhus i december 2017. 9,9 pct. oplever ikke mere trængsel, mens 6,1 pct. svarer ”ved ikke”.

Mobilitet, cyklisme og parkering Der er foreløbig afsat 50 mio. kr. til Mobilitetsplanen. Der tegner sig et flertal i byrådet for planen, som er til behandling i Teknisk Udvalg. Cykelhandlingsplanen vil koste omkring 350 mio. kr. at realisere. Der er foreløbig afsat 84,2 mio. kr. til projekter de næste fire år. Der tegner sig et flertal i byrådet for Cykelhandlingsplanen, som er til behandling i Teknisk Udvalg. Der tegner sig et byrådsflertal for parkeringspolitikken, som er til behandling i Teknisk Udvalg.

Målingen overrasker ikke mobilitetschef i Aarhus Kommune, Susanne Krawack.

»Det gav et meget højt bilsalg, da biler blev billigere i 2007 . Det presser infrastrukturen i især midtbyen, hvor det er begrænset, hvor meget man kan udvide vejene,« siger hun og forklarer, at en ny mobilitetsplan, som er i politisk behandling, skal styrke alternativer til bilen:

»Ellers skal vi rive dele af byen ned og lave gennemgående veje. Det vil være en helt anden måde at tænke mobilitet på, end vi har gjort i årtier. Omvendt skal vi sikre, at man kan komme ind til byen i bil, hvis det er nødvendigt.«

Virkeligheden derude

Der findes ingen samlede estimater af mængden af biler på det aarhusianske vejnet. Men siden 2007 er antallet af indregistrerede person- og varebiler i Aarhus Kommune steget med 21.000 til 126.000 sidste år.

Vision for Aarhus: Løsninger på trængslen skal bane vej for mere grønt og plads til børnefamilier En grøn by med mere plads til børnefamilier og opfyldelse af klimamål er målet med Mobilitetsplanen.

Teknikrådmand, Bünyamin Simsek (V), er heller ikke overrasket over Wilke-målingen:

»Det er virkeligheden derude. Vi har fået mange flere borgere med flere biler, uden at infrastrukturen er fulgt med. Vi er nødt til at afsætte de nødvendige midler til f.eks. tunnelløsninger på ringgadesystemet og andre dyre løsninger. Det kræver mange penge, som ikke er afsat.«

Letbanen: Især aarhusianerne under 40 er positive Siden juli har flere aarhusianere dog vendt tommelfingeren ned til en udvidelse.

Bünyamin Simsek er uenig i prioriteterne i den kommende mobilitetsplan. Sammen med bl.a. en ny cykelplan og en p-politik skal den presse bilerne ud af byens boligkvarterer og ind på større indfaldsveje, som skal lede vigtige mål i byen som de store p-anlæg på havnen. Samtidig skal gående, cyklister og kollektiv transport prioriteres — i den rækkefølge. Der er lagt op til et paradigmeskifte, vurderer Ditte Bendix Lanng, adjunkt i urban design og mobilitet på Aalborg Universitet.