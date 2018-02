Århus er klar til fredagsgensyn med boldmagnet: »Han er svær ikke at elske«

Han arbejder på at blive verdens bedste målmand, og han har på direkte tv sagt, han at går efter at vinde Champions League.

Emil Nielsen, en 20-årig kometkeeper fra Aarhus, der er på lønningslisten i Skjern Håndbold, er helt sin egen. Med sin bastante kampvægt, sine røde kinder og sine halvlange, pjuskede lokker, der jævnligt synes at genere ham, har han også et par særlige kendetegn. En anderledes apparition i elitesportsverdenen.

Han er overbevist om, at han tager alle bolde. Erik Veje Rasmussen, Århus Håndbold-træner, om Skjern-målmanden Emil Nielsen Han er overbevist om, at han tager alle bolde.

»Emil er svær ikke at elske, og jeg har endnu ikke oplevet nogen, der har kunnet lade være med at holde af ham. Han er skæg, positiv, legende og meget ambitiøs. Det er det, der gør ham så værdifuld,« siger Århus Håndbolds træner, Erik Veje Rasmussen, om målmandstalentet, der i et par sæsoner var som ler i trænerens pottemagerhænder.

Sammen med sin trup drager Erik Veje Rasmussen fredag aften til Skjern for at besøge sin tidligere keeper, der i sommer forlod barndomsbyen og Århus Håndbold til fordel for et liv i Vestjylland hos ligaens nuværende tophold.

»Vi har stor respekt for ham, men ikke mere end vi har for andre gode målmænd,« bemærker Erik Veje Rasmussen.

Som elev på Marselisborg Gymnasium fik Emil Nielsen sit ligagennembrud i Århus-spilletrøjen. Han stod i 2016 med den højeste redningsprocent af alle ligamålmænd. Den tidligere landstræner Ulrik Wilbek udtalte, at Emil Nielsen »måske er det største talent, vi nogensinde har set på den plads«, og den blonde boldmagnet erobrede også en plads på All Star-holdet foran blandt andre Kasper Hvidt og Andreas Palicka.

Blå bog Emil Nielsen Født 10. marts 1997 i Aarhus.

Begyndte til håndbold som 10-årig og er nu en af ligaens bedste målmænd.

Fik sin håndboldopdragelse i Aarhus og sit gennembrud i Århus Håndbold.

Nåede aldrig at spille U18-håndbold, fordi han i 2014 blev rykket direkte op fra U16-holdet til ligatruppen.

Skiftede i sommer til vicemestrene fra Skjern Håndbold på en treårig kontrakt, der allerede er blevet forlænget.

Har spillet 28 kampe på de danske ungdomslandshold.

Var en del af A-landsholdets bruttotrup ved EM i januar.

»Han har en fantastisk intuition, er lynhurtig ved skud i mellemhøjden, og det påfaldende er, at der aldrig går løse afslutninger ind på ham. Han er overbevist om, at han tager alle bolde. Indimellem låser han sig næsten fast på målsætninger, der er uopnåelige,« siger Århus-træneren om sin tidligere elev, der efter en længere sygdomsperiode igen er i omdrejninger i denne sæson.

Fra dansktime til ligakamp

Men baseret på statistik huserer han med 34 i redningsprocent ikke blandt ligaens fem bedste keepere.

»Hans samlede redningsprocent ryster ikke nogen, men han har stået flere fantastiske kampe for Skjern – især i Champions League har det været overdådigt,« siger Erik Veje Rasmussen.

Præsenteret for sin eks-træners udtalelser smiler Emil Nielsen:

»Ja, jeg har rigtig meget at takke Erik for. Han er en fantastisk træner, der viste mig tillid, jeg aldrig vil glemme,« siger han.

Som 17-årig gymnasieelev med kun få ligatræninger på cv’et blev Emil Nielsen midt i en dansktime ringet op af Erik Veje Rasmussen, der fortalte ham, at han skulle med til den efterfølgende kamp. I debutkampen mod Sønderjyske i efteråret 2014 fik Emil Nielsen et kvarters spilletid. Århus tabte med et mål til sidst, og teenageren stod med egne ord ad helvedes til.

»Men efter kampen hev Erik mig til side og sagde, at jeg skulle starte inde i næste kamp,« siger Emil Nielsen.

Række Santander Cup 2015 - 1/4-finaler 28-10-2015 kl. 18:30 Hjemmehold Århus Håndbold Udehold Skjern Håndbold Nr 1, Emil Nielsen, Aarhus Håndbold Foto: Rune Aarestrup Pedersen

Fredagsbraget mod sine gamle venner bliver en speciel oplevelse, erkender Emil Nielsen, der efter tre år i Århus Håndbold har et stort kendskab til de gamle håndboldvenner.

»Jeg noterer ikke skud- og løbemønstre, men det sidder i hukommelsen. Eksempelvis vil Sebastian Henneberg gerne lave en treskridtsfinte, mens Fredrik Schilling ofte skyder i kort hjørne,« siger han og tilføjer, at han glæder sig til gensynet:

»Det bliver en kamp, som vi bare skal vinde.«

Århus indledte forårssæsonen mod et særdeles svækket HC Midtjylland-mandskab, og derfor blev det som forventet til en storsejr i mandags. Nu venter en markant sværere opgave.

»Det strammer til i tabellen, så vi er nødt til hente nogle point foruden pligtsejrene. Hvor det bliver, må tiden vise,« siger Erik Veje Rasmussen, hvis hold har en afstand på tre point ned til slutspilsstregen.

Århus Håndbold gæster Skjern fredag aften kl. 18.30. Kampen vises ikke på tv.