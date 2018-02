Små fire måneder før åbning er Northside begyndt at hænge ”Få billetter”-skiltet ud.

Det gælder i første omgang endagsbilletter til fredag og lørdag, men festivalens talsmand John Fogde oplever også, at det generelle salg af partoutbilletter går særdeles godt.

»Vi har fået et kæmpe skub i salget af fredags- og lørdagsbilletter, siden vi for nylig meldte om få billetter tilbage, og det generelle billetsalg ligger rigtig højt i forhold til tidligere år, så vi er super positive,« siger John Fogde.

Sidste år kunne Northside-festivalen for første gang melde udsolgt syv uger før åbningen. Det var den 20. april, men om det også lykkes i år, tør John Fogde ikke spå om. Han oplyser, at 2018-udgaven af festivalen generelt ikke kan måles op mod 2017-udgaven, der med de to topnavne Frank Ocean og Radiohead var en helt særlig udgave.

»Man kan ikke sammenligne med sidste år, hvor vi havde et helt andet musikbudget med Frank Ocean og Radiohead og derfor skulle sælge flere billetter, end vi kommer til at gøre i år. Vi havde generelt en større kapacitet i 2017, så det år sammenligner vi ikke med, men sammenlignet med alle de tidligere år, er vi et godt stykke foran med billetsalget på nuværende tidspunkt,« siger John Fogde.

Bjørk og Beck

Han tør dog ikke byde på en cirkadato for, hvornår der vil være udsolgt.

»Vores målsætning er at få udsolgt, men hvornår, at det evt. vil ske, er svært at spå om. Men vi ved, at der vil komme ekstra skub i billetsalget, når vi i slutningen af denne måned forventer at offentliggøre den endelige plakat,« siger John Fogde.

Som tidligere år oplyser festivalen ikke, hvor mange billetter der sættes til salg, men sidste år var meldingen, at der var i alt 40.000 gæster og medarbejdere inde på pladsen hver dag, hvor det samme tal var ca. 30.000 året før.

Northside 2018 finder sted torsdag, fredag og lørdag den 7.-9. juni i Ådalen i Aarhus, og topnavnene er Bjørk, Queens of the Stone Age, Beck, A Perfect Circle, The National, Liam Gallagher og Dizzy Mizz Lizzy.