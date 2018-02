I næste uge kommer det første synlige bevis på, at arbejdet med Bering-Beder-vejen er i gang. Jorden under den 12 km lange strækning skal bl.a. undersøges for mulige arkæologiske skatte, inden gravemaskinerne rykker ud.

Bering-Beder-vejen 12 km lang ringvej Aarhus Kommune ønsker at fastlægge et tracé for en ny vejforbindelse i det sydlige Aarhus.

Vejen skal forbinde Oddervej i sydøst med Torshøjvej og Østjyske Motorvej i nordvest.

Vejen bliver ca. 12 km lang og skal sammen med Østjyske Motorvej og Djurslandmotorvejen udgøre en del af en ny, overordnet ringvejsforbindelse rundt om Aarhus.

Tanken med denne ring er bl.a. at aflaste det øvrige overordnede vejnet og give en mere ligelig fordeling af trafikbelastningen på de sydlige indfaldsveje.

»Det er skønt, at de første skovle kommer i jorden til anlæggelsen af vejen, der har været længe undervejs. Godt nok er vi stadig i en tidlig fase, og meget arbejde venter forude, inden aarhusianerne får glæde af vejen. Men vejen har i mange år været en mærkesag for mig og været efterspurgt af borgerne i Aarhus Syd, så det er rart, at det første synlige fremskridt nu sker,« siger rådmand Bünyamin Simsek (V), Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.

Afdelingen arbejder allerede med bl.a. projektering og justeringer af den præcise linjeføring. Herefter indledes dialogen med lokale lodsejere og andre, som berøres af linjeføringen.

Vigtige forundersøgelser

De kommende uger bliver projektet imidlertid synligt for alle andre, når de såkaldte forundersøgelser udføres. Formålet er at undersøge jordforholdene, så anlægsarbejdet kan tilrettelægges optimalt.

Sideløbende med forundersøgelserne prøvegraver Moesgaard Museum efter arkæologiske fund. En opgave, som både i forhold til længde og areal ikke er set større de seneste 15 år, oplyser museumsinspektør Stine Laursen.

»Det er fordi, vi kommer hen over en lang strækning på 12 km, så det skulle næsten være mærkeligt, hvis man ikke støder på noget et eller andet sted undervejs. Fra tidligere udgravninger, der ligger ret tæt op ad, hvor vejen skal ligge, ved vi, at der er fortidsminder i området,« siger hun.

Gode chancer

Det østjyske morænelandskab har givet gode levevilkår i stort set alle perioder i Oldtiden, og derfor vurderer museumsinspektøren, at der er gode chancer for at gøre interessante fund.

»Der er bakkedrag og små lavninger, hvor man i Stenalderen kan have haft små jagtstationer, men også gunstige forhold for større bebyggelser i både ældre og yngre jernalder samt i Bronzealderen,« fortæller Stine Laursen.

Debat: Den bedste linjeføring for Beder-Bering-vejen

Bering-Beder-vejen ventes at være færdiganlagt om fem år, og derefter vil tusindvis af aarhusianere i det sydlige Aarhus dagligt blive bedre forbundet med motorvej E45 og resten af kommunen.