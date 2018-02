Farvel fra Marselisborg: »Henrik var en vigtig del af Aarhus«

»Kære Dronning. Jeg synes, det er synd, din mand er død.«

»Din prins er død. Vi tænker på dig.«

Foran Marselisborg Slot i Aarhus flagrer farverige børnetegninger til dronningen. Én forestiller en mand i en kiste, der har taget sin krone af. En anden forestiller en dronning, der står alene tilbage og græder. Børnene fra børnehaven Skovslottet er nogle af de yngste, der er mødt op for at sige farvel til prins Henrik. Men de er langtfra de eneste aarhusianere, der er taget ud til prinsens sommer- og juleresidens onsdag formiddag.

»Jeg er bare ked af det,« siger en kvinde, mens hun kigger op på slottet med flaget på halv. Den skarpe vintersol falder smukt på det tomme, hvide slot og den hvide græsplæne, hvor frosten trodsigt bliver liggende. Mange har trodset kulden og går stille rundt i parken for at mindes en prins med stor betydning for deres by.

Dagen efter Prins Henriks død valgte mange aarhusianere at besøge Marselisborg Slot. Foto: Mikkel Berg Pedersen

Mere end bare sommergæster

Mere end bare sommergæster

En af dem, der har valgt at bruge formiddagen i slotshaven, er 28-årige Tina-Simone Lyck Christiansen fra Aarhus.

»Jeg er taget herop for at mindes ham sammen med resten af Aarhus,« siger hun og kigger rundt på de mange andre besøgende med et smil. Hun mindes prins Henrik som en folkekær mand, der ofte var synlig i byen. Selv har hun et minde med prinsen, hvor hun har taget et uformelt selfie med ham, da han var på en af sine gåture med hundene i Aarhus’ gader.

»Han var tæt knyttet til Aarhus, og vi var tæt knyttede til ham. Der har altid været en aura over ham og dronningen, når de har været her i byen i højtiderne,« siger hun.

Mellem de mange fremmødte spreder der sig en fællesskabsfølelse, og der er plads til både smil og glade minder om prins Henrik i byen.

Et andet sted i parken står Mette Hvid Johansen og datteren Malene Hvid Johansen også og kigger op mod slottet.

»Henrik havde et særligt tilhørsforhold til byen. Vi har været vant til at se og møde ham i gadebilledet. Han var ligeså meget vores prins som københavnernes,« smiler Mette Hvid Johansen.

»Han har været en god repræsentant for vores land og en vigtig del af Aarhus. Hele familien er jo en del af Aarhus. Derfor er det helt naturligt at tage herud og sige ordentligt farvel,« siger hun.

Selv de yngste aarhusianere gav deres hilsener til Kongehuset. Her har børnene fra Skovslottet tegnet til dronningen. Foto: Mikkel Berg Pedersen.

»Farvel blomst, sov sødt med prinsen«

Det voksende blomsterhav i udkanten af slotshaven vidner om, at mange aarhusianere har villet sige ordentligt farvel.

»Han skal også have nogle fra os,« råber en lille pige med gul tophue, mens hun løber hen mod porten med en buket orange tulipaner. 6-årige Ida Vandmann Læborg Madsen er taget herud med sin storesøster og sine forældre. Hun har fået æren af at placere buketten, der hurtigt forsvinder mellem de mange roser, lys og kort.

»Farvel blomst. Du må sove rigtig godt sammen med prinsen,« siger hun, mens hun stolt placerer sin buket på asfalten. I et kort øjeblik står hun og kigger, mens flere hilsner bliver lagt ved porten på Kongevejen 100.

De, der ikke når forbi Marselisborg onsdag, kan i de kommende dage besøge Aarhus Rådhus, hvor der vil være en kondolencebog. Bogen vil ligge i rådhusets foyer fra onsdag til tirsdag den 20. februar. Herefter bliver den sendt til Kongehuset.