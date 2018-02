»Hvis FC København når kvartfinalen i Champions League, får deres spillere større forventninger til, hvor de skal spille henne, og hvor store kontrakter de skal have. Sådan er det også hos os«

Bakken Bears er i fuld gang med at skrive dansk basketballhistorie i denne sæson, hvor aarhusianerne de seneste to måneder stort set har sat nye rekorder hver eneste uge.

Inden denne sæson havde et dansk basketballhold nemlig ikke vundet mere end én kamp i anden runde af den europæiske turnering Fiba Europe Cup, men Bakken Bears ondulerede hurtigt den statistik. Med fire sejre i seks kampe i anden runde af Fiba Europe Cup slog Bakken Bears ikke alene rekorden for antal sejre, aarhusianerne vandt også gruppen og er dermed kvalificeret til slutspillet i Fiba Europe Cup, som begynder i marts.

De europæiske milepæle, som Bakken Bears har opnået i denne sæson, har været under opsejling i en årrække, hvor aarhusianerne siden klubbens første europæiske deltagelse i 2004/2005-sæsonen har fået bedre og bedre fat internationalt. I sidste sæson lykkedes det også Bakken Bears at kvalificere sig til Champions League.

En af de personer, som har været med hele vejen, er Michael Piloz, der siden 2003 har været sportsdirektør i klubben. Michael Piloz fortæller, at klubbens europæiske succes giver en vis stolthed over, at det er lykkedes at udvikle holdets niveau til der, hvor det er i dag.

»At vi har vundet gruppespillet i anden runde af Fiba Europe Cup er selvfølgelig en stor tilfredsstillelse for alle os, som har været involveret i klubben i lang tid, og det er vi mange, der har. Det er også en følelse af, at det kunne vi sgu også klare. Så er næste mål at gøre det så godt, vi kan, i ottendedelsfinalerne, og så må vi se, hvad det rækker til,« siger Michael Piloz.

Møder rutinerede letter

I ottendedelsfinalerne møder Bakken Bears lettiske BK Ventspils, som er røget over i slutspillet af Fiba Europe Cup, fordi klubben blev femmer i sin Champions League-gruppe. Bakken Bears skal den 7. marts til Letland, mens BK Ventspils kommer til Aarhus den 14. marts.

Ifølge Michael Piloz venter der to opgør mod et europæisk rutineret mandskab, som har prøvet at stå i den slags kampe før.

»Det er et for vores niveau rigtig stærkt hold. En gennemprøvet europæisk klub, som er vant til at være med i de europæiske turneringer og vant til at klare sig godt. Det er den mest vindende lettiske klub, som altid er i finalerne i den lettiske liga. De er rutinerede i europæisk sammenhæng,« siger Michael Piloz.

Bakken Bears Europæiske deltagelser 2004/2005: Bakken spillede sig i anden runde af Fiba Europe Cup, som dengang var et slutspilsformat. 2005/2006: Bakken var med i første runde af Fiba Europe Cup, men spillede sig ikke videre. 2007/2008: Røg ud i kvalifikationen til Fiba Europe Cup. 2008/2009: Røg ud i kvalifikationen til Fiba Europe Cup. 2013/2014: Spillede sig videre til anden runde i Fiba EuroChallenge. 2014/2015: Røg ud i første runde af Fiba EuroChallenge. 2015/2016: Spillede sig videre til anden runde af Fiba Europe Cup. 2016/2017: Spillede sig i Champions League, men røg ud i gruppespillet. 2017/2018: Bakken Bears er videre til slutspillet i Fiba Europe Cup.

Går efter Europa hvert år

Ligesom Michael Piloz kalder BK Ventspils for et rutineret europæisk hold, drømmer sportsdirektøren også om, at Bakken Bears bliver det samme på sigt.

Michael Piloz mener, at holdets store europæiske succes i denne sæson skyldes, at Bakken Bears har udviklet sig som organisation, hvor man er blevet i stand til at holde på spillere, som det ikke var muligt at holde på for få år siden.

»Først og fremmest skyldes vores succes, at vi har formået at fastholde nogle af vores udenlandske profiler gennem flere sæsoner. Tidligere har det været utænkeligt at forlænge kontrakterne med udenlandske profiler, men det kan vi nu,« siger Michael Piloz.

Men selv om det er lykkedes at holde på sidste års MVP (årets spiller) i den danske basketball-liga, DeVaughn Akoon-Purcell, og Michel Diouf, erkender Michael Piloz også, at det måske ikke kan lade sig gøre til næste sæson, selv om klubben vil gøre et forsøg.

»Hvis FC København når kvartfinalen i Champions League, får deres spillere også større forventninger til, hvor de skal spille henne, og hvor store kontrakter de skal have. Sådan er det også hos os. Det må vi se til sommer, om vi kan matche, eller om vi skal bygge på nogle nye spillere,« siger Michael Piloz.

Uanset om der skal hentes nye profiler, eller Bakken Bears formår at holde på grundstammen til næste sæson, fortæller Michael Piloz, at Bakken Bears har tænkt sig at bygge videre på klubbens europæiske succes i de kommende år.

»Vi vil gøre, hvad vi kan for at komme med i kvalifikationen til Champions League, og nogle år er vi forhåbentlig dygtige nok til kvalificere os. Men der er rigtig gode hold, som ikke kom med i Champions League i år, og der var også rigtig gode hold, som ikke kom med i Fiba Europe Cup, fordi de blev slået ud i kvalifikationen. Så vores målsætning er at spille europæisk basket hvert år, hvis det kan lade sig gøre,« siger Michael Piloz.