Prinsen bliver ikke husket for sit skydetalent, men for sit engagement

Prins Henrik har ofte gjort et særligt indtryk, hvor han har sat sine fødder i det danske landskab. En af dem, som har nydt godt af prinsens selskab er Heine Bach, den norske konsul og formand for Aarhus Borgerlige Skydeselskab, som hver sommer holder kongeskydning i juni måned.

Prinsen deltog i det omfang, han kunne, og var senest med til kongeskydningen i 2014. Heine Bach fortæller, at prins Henrik var æresmedlem og især vil blive husket for sit høje humør og sociale evner.

»Han kom med sit sædvanlige gode humør, og det er simpelthen det, der var kendetegnende. Vi er 180 skydebrødre, han kunne tale med dem alle, og han gjorde det gerne. Det var typisk ham at stoppe op og komme med nogle bemærkninger, som ikke bare handlede om vejret, men om personen,« fortæller han.

Ved kongeskydning er der udover selve skydningen også en større frokost, hvor bl.a. borgmesteren sidder til bords. Men prins Henrik deltog ikke kun i buffeten og de pæne samtaler, han ville også have et gevær i hånden, selvom han ikke var det største skydetalent, mindes Heine Bach i en munter indskydelse.

»Han var på ingen måder nogen stor skytte, men entusiasmen fejlede aldrig noget. Han ville altid gerne skyde og dele sine resultater, uanset om de var gode eller dårlige,« siger han og tilføjer, at prinsen dog heller ikke lå i bunden.

Det sociale gen er en af de ting, som Heine Bach i særlig grad fremhæver, når han tænker på prins Henrik. Der var aldrig for travlt til at spørge ind til de enkelte medlemmer i skydeselskabet.

»Han var egentlig meget personligt interesseret, det var ikke en facade. Han var oprigtigt interesseret i at tale med folk.«

Særligt husker Heine Bach en oplevelse, hvor han som formand for Aarhus Borgerlige Skydeselskab skulle modtage dronningen og prinsen, da de kom til Aarhus med kongeskibet. Sammen med en række andre personer stod de i lige linje og ventede på regentparret, som ville hilse på dem en for en.

»Det er typisk prins Henrik. Så stopper han lige op og retter lidt på skærfet og siger: "Det ser jo pænt ud, skydeselskabet", og så går han videre igen. Og på vej tilbage går dronningen forbi os og hen til bilen, mens prinsen sniger sig bagom det officielle for at klappe to små børn i hånden, som står med flag og kigger. Det var sådan noget, vi alle bemærkede.«

Og selvom Heine Bach understreger, at han ikke kendte prinsen personligt, har han alligevel haft mere tid med ham, end de fleste kan prale af. En af de helt store oplevelser, fortæller han, var da de sad ved siden af hinanden til kongefrokosten, hvor der blev vendt store emner som kulturbaggrund og kunstinteresser.

»Han er et fantastisk klogt menneske, utroligt vidende. Vi vendte mange ting, og det var dybt inspirerende at lytte til ham,« siger han og uddyber, at prinsen bl.a. talte med stor entusiasme og glæde om sin egen kunst.

Skydeselskabet har endnu ikke besluttet, hvad der skal ske i forbindelse med prins Henriks bortgang. Når et æresmedlem eller bestyrelsesmedlem under normale omstændigheder går bort, udfører skydebrødrene det, som kaldes fanevagt. I en sådan anledning vil de stå ret i kirken under hele begravelsen med både et dannebrog og skydeselskabets flag. Men Heine Bach forventer ikke, at det bliver en mulighed, når det gælder en kongelig begravelse. Så det må blive en blomsterkrans i stedet.