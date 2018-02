Tivoli-direktør om rutschebane-episode: Prins Henrik råbte ned til folk, om det var muligt at få en kop kaffe og en cognac bragt op

Nævner man datoen 14. april 2006 for Henrik Ragborg Olesen, ved han udmærket, hvad det handler om.

Direktøren for Tivoli Friheden har nemlig et helt særligt minde med afdøde prins Henrik, som direktøren nok gerne ville være foruden.

»Vi havde inviteret prins Henrik til åbning af den nye rutschebane Tyfonen, og vi havde prøvekørt den flere hundrede gange for at være sikker på, at den virkede. Men da vi sad deroppe, havde vi opsat noget fyrværkeri til at gå af, og det gjorde det også, men vi havde ikke forudset, at nogle dele fra fyrværkeriet blokerede rutsjebanens censorer, så styresystemet troede, at der var vogne over det hele, hvorefter systemet bremsede vognen, så den stod bomstille,« fortæller Henrik Ragborg Olesen.

Først 20 minutter senere lykkedes det at finde fejlen og få vognen i gang, så turen kunne gennemføres og prinsen komme ned igen. Og alle slap uskadte fra episoden.

Tidligere Aros-direktør: Jeg blev fuldstændig overvældet, da jeg så prins Henriks skulptur

»Puha, jeg ser vist ret bekymret ud på nogle af billederne fra dengang, for hvad filen skulle jeg gøre? Jeg sad der med prinsen 20 meter over jorden i en rutschebane og vidste ikke, om vi kunne få den i gang igen,« smiler Henrik Ragborg Olesen og fortsætter:

»Men prinsen var utrolig sød og imødekommende, og vi snakkede meget uformelt. Han tog oplevelsen med et kæmpe smil og råbte ned til folk på jorden, om det var muligt at få en kop kaffe og en cognac bragt op,« griner direktøren, der husker en prins i godt humør:

»Han var folkelig og ligetil. Han var meget uformel, og der var de jo nok forskellige, prinsen og dronningen. Den første gang, jeg mødte prins Henrik, kunne han mærke, at jeg var nervøs, og så sagde han blot til mig, at jeg bare skulle slappe af – det er jo hyggeligt, det her,« husker Henrik Ragborg Olesen.

Prins Henriks liv i Aarhus i billeder: Tennis, vikingemarked og ponyer opkaldt efter prinsen selv

I en periode kom prins Henrik i Tivoli Friheden en gang om året med børn og børnebørn, men prinsens seneste besøg ligger nok to-tre år tilbage.