Det hele startede med en opringning fra kronprins Frederik.

»Det var kronprinsen, der ringede til mig og sagde, at jeg skulle tage ud på Marselisborg Slot og se en stor skulptur, som hans far havde lavet.«

Og resten er nærmest historie, kunne man tilføje, for den tidligere Aros-direktør Jens Erik Sørensens første møde med prinsens kunst blev et startskud for prins Henriks kunstneriske plads i det offentlige rum.

I mange år forblev prins Henriks kunst nemlig kun i hans eget private rum, men det lavede Jens Erik Sørensen om på i 2009.

»Da jeg så den første store skulptur, som prins Henrik havde lavet, var jeg fuldstændig overvældet og tvivlende over for, om det overhovedet kunne være ham, der havde skabt den. Det var på Marselisborg Slot i 2009, og vi fik pakket skulpturen ud, og jeg var meget imponeret. Samtidig var vi i gang med at lave den første Sculpture by the Sea-udstilling, og jeg tænkte, at det ville være et scoop at få den med på udstillingen,« fortæller Jens Erik Sørensen.

Resultatet blev, at prinsen så at sige fik direktørens "wild card" til at være en del af udstillingen, da prinsens skulptur blev stillet op ved Hotel Marselis ud til bugten.

»Mange gæster syntes jo, at det var en fantastisk skulptur, og de var overraskede over, at de ikke tidligere havde set prinsens skulpturer. Det viste sig så, at der stod rigtig mange skulpturer i prinsens gemmer på Fredensborg Slot og Amalienborg Slot, som vi fik fundet frem og fik lavet store udgaver af. Nogle af dem var jo lavet 25 år forinden,« siger Jens Erik Sørensen.

Den tidligere Aros-direktør og nuværende projektdirektør hos Copenhagen Contemporary Art Center har følgende bud på, hvorfor det tog så mange år, før prins Henriks kunst kom ud i lyset:

»Han var nok bange for at få kritik, så han syntes, det var hans private rum. Tilbage i 1980’erne blev han inviteret ind på kunstakademiet i København af en professor til at arbejde i professorens atelier, men da de studerende fandt ud af, at det var prins Henrik, blev han mobbet ud. Han ville ikke have ballade, så han pakkede sin skulptur sammen og fik den kørt hen på Amalienborg, hvor han gjorde den færdig,« fortæller Jens Erik Sørensen og tilføjer:

»Og den skulptur, han arbejdede på, er "Sirene", som i september sidste år blev opstillet på Honnørkajen i Aarhus.«

I 2013 fik prins Henriks kunst også en fremtrædende plads på den aarhusianske kunstscene, da Jens Erik Sørensen søsatte udstillingen "Pas de deux royal" på Aros med udstilling af 150 værker af dronning Margrethe og prins Henrik. Udstillingen løb fra oktober 2013 til marts 2014 og blev set af over 250.000 gæster.

Og Jens Erik Sørensen husker tydeligt møderne med prinsen og dronningen:

»Der var ikke noget kongeligt over dem, når vi sad til møder, for så var de kunstnere, der skulle udstille på et museum. De var begge mest optaget af, at deres partner kom til sin ret og fik ære og værdighed med sine værker. Vi havde adskillige møder, hvor vi sad to-tre timer sammen og udvekslede ideer om, hvordan vi kunne gøre det bedst muligt. Når vi først kom i gang, tænkte man ikke over, at det var dronningen og prinsen, for i den situation var de to entusiastiske kunstnere, der ville gøre det så godt som muligt,« siger Jens Erik Sørensen, der beundrer prinsens skulpturer:

»Jeg sagde til ham, at jeg synes, det var meget dristigt at tage fat på skulpturen, som er en af de sværeste kunstarter. Men prinsen sagde blot, at dronningen maler, og så må jeg jo finde på noget andet,« siger han og fortsætter:

»Prins Henrik stod vel lidt på skuldrene af den franske kunstner Rodin, men i det hele taget prøvede han at være kreativ ud fra sin egen fantasi. Det fantastiske med prinsens kunst er, at der ikke var nogle tegninger eller skitser til de her skulpturer. Han startede blot med en klump ler og modellerede sine figurer.«

Jens Erik Sørensen mødte også prins Henrik i 2016, da han og prinsen var i Italien.

»Vi var nede i Italien for at følge tilblivelsen af nogle af prinsens store skulpturer, og der var specielt én, han var meget utilfreds med, så han smed jakken og tog fat på at modellere den her kæmpe skulptur. Han stod i en time og knoklede med leret for at få den rette elegante holdning. Det var en af prinsens skakbrik-skulpturer. Jeg mener, det var dronningen.«