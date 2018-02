Bundsgaard: Farvel til et varmt og nysgerrigt menneske

Flaget gik på halv på Aarhus Rådhus onsdag i anledning af prins Henriks død.

Med prinsens død har vi mistet et levende menneske, der var med til at kaste glans over Aarhus, siger borgmester Jacob Bundsgaard (S).

»Jeg havde fornøjelsen af at møde prins Henrik ved mange forskellige lejligheder og husker ham som et varmt og nysgerrigt menneske, der havde stor indsigt i mange forskellige ting. Han var optaget af kunsten og kulturen og mad og gastronomi og var en mand, der fulgte levende med i byens udvikling, og som altid spurgte nysgerrigt ind til, hvad der skete, og hvad der var værd at bemærke i Aarhus,« siger borgmesteren.

Han husker en prins, der nød at tale med alle mennesker.

Prins Henriks liv i Aarhus i billeder: Tennis, vikingemarked og ponyer opkaldt efter prinsen selv

»Prinsen var meget ligetil. Han var åben og nysgerrig og på mange måder utroligt godt selskab, og jeg husker bl.a. en episode ved åbningen af The Tall Ship's Races, hvor den officielle del var overstået, og vi stod og betragtede de flotte skibe. Helt uventet ankom der så en åben bil midt i det hele, og prins Henrik steg ud. Vi faldt hurtigt i snak, og prinsen fik sig også en snak med alle de folk, der havde lyst til at snakke med ham, og han nød det,« siger borgmesteren.

At der blandt nogle danskere var mindre respekt for prinsen, forstår borgmesteren ikke:

»Det er i hvert fald for mit vedkommende vanskeligt at forstå, hvis det er tilfældet, for jeg har kun et godt indtryk af prins Henrik som et levende menneske, der med et stort hjerte tog Aarhus til sig,« siger Jacob Bundsgaard.

En af de sidste gange, borgmesteren mødte prins Henrik, var i 2017 ved åbningen af Aarhus som europæisk gastronomiregion.

På Jydsk Væddeløbsbane fik prins Henrik opkaldt et løb efter sig, da løbet "Prins Henriks Cup" blev indstiftet i 2016, og prinsen overrakte præmier til løbets vinder i både 2016 og 2017.

Danske aviser: Prinsen var ikke et gennemsnitsmenneske

På den kunstneriske front huskes prins Henrik bl.a. for Aros-udstillingen "Pas de deux royal" i 2013, da han og dronningen udstillede godt 150 af deres kunstværker i Aros.

Senest fik Aarhus foræret en gave af prinsen i forbindelse med kulturbyåret 2017, da prinsens to meter høje bronzeskulptur "Sirene" blev afsløret på havnen i september 2017.