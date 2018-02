Verdens største: Kinesiske Mobike vil levere bycykler til Aarhus

Opfattelsen svinger nærmest fra helt genialt til helt forfærdeligt.

Det ”geniale” er idéen om, at hele verden deler cykler i stedet for at eje hver sin – det ”forfærdelige” er bybilleder med stakkevis af henkastede delecykler nærmest som skrotbunker.

Det handler om kinesiske Mobike, som ifølge eget udsagn er verdens første og største delecykel-selskab.

»Mobike is the worlds first and largest smart bike-sharing company,« som det hedder i en Mobike-pressemeddelelse fra september 2017, hvor Mobike indtog den første amerikanske by med sit koncept, og det var Washington D.C.

Firmaet, der startede i april 2016, kunne i november sidste år markere sit indtog i storby nr. 200, da Berlin blev indtaget, og Mobike har over 5 millioner cykler verden over.

Aarhus vil ikke stå tilbage for København: Storstilet bycykelprojekt på vej til Aarhus Aarhus skal have nye bycykler, mens København har succes med sine.

Den klassiske Mobike er en orange letvægts aluminiumscykel med punkterfri dæk og tilknyttet gps, så cyklerne kan findes via en app. Cyklen låses op og i ved at scanne en QR-kode på cyklen med en app fra mobiltelefonen.

Henkastede cykler

Modsat nogle andre bycykel-koncepter er Mobike et såkaldt dockless-system, altså et system, hvor cyklerne ikke har faste stativer og placeringssteder, men kan stilles – og hentes – hvor som helst. Det kan være en fordel for brugerne, som har større chance for at finde en cykel tæt på, men det kan også betyde henkastede bycykler forskellige steder.

For at sikre en god opførsel fra Mobikes brugere har selskabet indført en såkaldt Mobike-score, som starter på 550 point og kan stige eller falde alt efter opførsel.

Hvis man f.eks. følger færdselsloven, parkerer cyklen det rette sted, holder den ren og bruger den ofte, vil scoren stige.

2.000 nye bycykler skal indtage Aarhus

Og hvis man gør alt det modsatte, vil scoren falde, og hvis den kommer under 100 point, mister man retten til at leje en Mobike.

Ni firmaer på besøg

Ifølge Politiken forsøgte Mobike i maj sidste år at komme ind i København, men fik et foreløbigt afslag fra Københavns Kommune, som allerede har en bycykelordning. Kommunen overvejer dog ifølge Politiken, om der skal åbnes for flere udbydere, og i så fald vil Mobike igen byde ind i hovedstaden.

Nu prøver Mobike lykken i Aarhus sammen med otte andre firmaer, der hver især får halvanden time til at præsentere sig for Aarhus Kommune ved møder i de kommende to uger.

De øvrige otte firmaer, som skal mødes med Aarhus Kommune, er Obike, Urban infrastructure partner, Urbo, Bike share Denmark, Donkey republic, WeRide, ClearChannel og Smoove.