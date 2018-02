Teater: »Slap nu af, og lad være med at spejle dig i glansbillederne på Facebook og alt det lort«

Begrebet sofastykke har fået en ny betydning på Aarhus Teater.

For de traditionelle stole er rykket ud af Studio-salen og erstattet af 35 brugte sofaer, hvor publikum skal slå sig ned og tage imod det portræt af den såkaldte millenniumgeneration, som teatret giver i sin nye forestilling, ”My Heartache Brings all the Boys to the Yard”. Den har premiere fredag. Den er skrevet af den 30-årige skuespiller Nanna Cecilie Bang, der dermed debuterer som dramatiker på Aarhus Teater.

»Det taler ind i konceptet, at man sidder i en sofa, og at der ikke er nogen decideret scene. Forestillingen er bygget op af små monologscener, og skuespillerne interagerer ikke med hinanden. Det er også en lytteoplevelse, så publikum er nødt til at sidde godt,« fortæller instruktøren Morten Lundgaard.

Under hele prøveforløbet har der med jævne mellemrum været publikum på, fordi skuespillerne skulle vænne sig til at stå med ryggen til nogle publikummer, meget tæt på andre.

»Ingen af os har prøvet noget lignende. Det bliver en helt anden og krævende oplevelse for både publikum og skuespillere,« mener han.

Det er fandeme ensomt at sidde alene derhjemme og have 1.000 venner på Facebook, men alligevel ikke have nogen at tale med. Morten Lundgaard, teaterinstruktør

Perfekt, og dog ...

Forestillingen handler om tre ensomme karakterer, som prøver at spejle sig i alle de venner, de har på bl.a. Facebook og Instagram.

»De bliver hele tiden mødt af noget perfekt og dejligt, men føler sig alligevel, som en af dem siger, alene blandt mennesker,« siger Morten Lundgaard.

»Det nailer denne tekst. Det er fandeme ensomt at sidde alene derhjemme og have 1.000 venner på Facebook, men alligevel ikke have nogen at tale med. Så har man det måske ikke så godt, som man gerne vil have det til at se ud. Jeg kan kun sige: Slap nu af, og lad være med at spejle dig i glansbillederne på Facebook og alt det lort.«

Facebook er en del af forestilligen, men instruktøren Morten Lundgaard har ikke selv en profil der. Han foretrækker det personlige møde, siger han. Foto: Laura Krogh

Ingen morale

Han nærmest nægter at proppe en morale ned i halsen på publikum, vil konsekvent hellere stille spørgsmål end give svar.

»Jeg håber, at man spejler sig lidt i teksten, tager noget med hjem og måske endda laver noget om i sit liv, så man kommer ud og møder nogle rigtige mennesker. Jeg tror på det personlige møde,« siger den 43-årige instruktør.

Aarhus Teater ”My Heartache Brings all the Boys to the Yard” Det nye stykke er skrevet af Nanna Cecilie Bang og beskriver millennium-generationen og dens kollektive ensomhed og angst sideløbende med dens mange muligheder. Iscenesættelse: Morten Lundgaard Scenografi: David Gehrt Medvirkende: Christian Hetland, Anna Nøhr Tolstrup og Asta Kamma August Der er urpremiere på Studio-scenen den 16. februar. Forestillingen, der varer 70 minutter uden pause, spiller til den 14. marts.

»Mit råd til de unge er, at de skal sørge for at have det sjovt og turde prøve det af, som de drømmer om. Der er alle muligheder for det i Aarhus, hvis man vil ad den kreative vej. Vi har endda et støttesystem, som er helt unikt i denne by, fordi vi har vores eget kunstråd. Du kan seriøst søge det om at få penge til at løbe ned ad gågaden i blå heldragt og spise gulerødder. Altså jeg ville ikke give støtte til det, men muligheden er der. Der er alle muligheder her.«

En naturlig fødekæde

Han oplever, at der er en naturlig fødekæde, hvis man vil arbejde med teater.

»Du starter med græsrodsteater, og så kan du stille og rolig stige i graderne. Nu sidder jeg her på Aarhus Teater, der er top of the pops, og har selv været igennem hele den rejse i min egen by. Jeg har stort set instrueret på alle scener i denne by. Det er sgu da dejligt at tænke tilbage på,« siger han med et stort smil.

»Men i sidste ende handler det om talent, lyst og drive. Det skal du have. Du kan ikke bare råbe højt, hvis du ikke har noget at råbe højt om. Så bliver du bare irriterende.«

Han har selv hørt til dem, der råbte op. Det er i øvrigt heller ikke ret mange år siden, at han, der er uddannet billedkunstner på Det Jyske Kunstakademi, troede, at Aarhus Teater aldrig ville være noget for ham. Dertil var det en tand for stift.

Det var dengang, han var med til at starte teatergruppen Von Baden, der lever i bedste velgående, og som han stadig er en fjerdedel af.

»Dengang skulle vi jo være nogle vrede unge mænd, der opponerede mod et eller andet, og så var der dette store hus, som i min optik dengang stod lidt stille, ligesom alle de andre etablerede scener. Det synes jeg jo ikke i dag, og det er ikke kun, fordi jeg er blevet ældre og rundere,« siger han.

Elevernes maskespil

»Lige nu er Aarhus Teater faktisk et af de teatre, der tager ny, dansk dramatik allermest alvorligt. Det kan jeg kun tage hatten af for og med glæde tage del i,« siger han.