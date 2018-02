2.000 nye bycykler skal indtage Aarhus

Farvel til de gamle blå bycykler og goddag til spritnye by- og pendlercykler.

Aarhus Kommune har planer om, at ca. 2.000 nye by- og pendlercykler fra næste år helt eller delvist skal erstatte kommunens nuværende 500 bycykler i midtbyen og 30 gule pendlercykler foran banegården. Det fremgår af et nyt notat ”Udbud af by- og pendlercykler”.

I første omgang skal der indsættes omkring 500 nye cykler, der skal stå ved centrale steder i midtbyen og langs letbanens stoppesteder for at lette transportmulighederne for pendlere.

»Nu hvor man ikke kan tage cyklen med i letbanen og anden kollektiv trafik, giver det rigtig god mening, at man ved stoppestederne kan leje de her pendlercykler,« siger Pablo Celis, projektleder for Aarhus Cykelby, der hører under Teknik og Miljø.

Uden omkostninger

Han skal i de kommende uger mødes med de ni firmaer, der har reageret på Aarhus Kommunes udbud af by- og pendlercyklerne.

Pablo Celis forventer, at der kan indgås en aftale før sommerferien, og at de første nye cykler kan være på gaden umiddelbart efter ferien. Næste år skal de resterende ca. 1.500 cykler stilles op.

Den nye leverandør skal tilbyde cyklerne uden omkostninger for kommunen og skal stå for de større reparationer samt udskiftninger. Til gengæld skal kommunen bl.a. stå for opsætning af cykelstativer ved stationerne, simpel vedligeholdelse og at få kørt cyklerne tilbage til cykelstationerne.

Del af cykelhandlingsplan

Bycyklerne indgår også i en ny cykelhandlingsplan, som politikerne i Aarhus Byråd behandler for tiden. Heri er afsat 1,5 mio. kr. til såkaldte kombinationsrejser, hvori udbygning af pendlerbycykelordningen er et af elementerne.

I valget af et nyt bycykel-system har Aarhus Kommune flere muligheder.

Københavns Kommune har succes med 1.800 bycykler, som er et system i den dyrere ende baseret på elcykler med tilhørende tablets. En anden mulighed er kinesiske Mobike, der er verdens største udbyder af delecykler og et af de ni firmaer, der har budt ind i Aarhus.

Firmaets orange aluminiumscykler med gps findes i mere end 200 storbyer verden over. Mobike er et såkaldt dockless-system, da cyklerne ikke skal parkeres i et særligt stativ, men kan stilles alle steder, hvorefter brugerne finder dem via en app.