Det er fastelavn, som vi i Danmark fejrer ved at klæde børnene ud i sjove kostumer og ved at slå katten af tønden. Nogle børn går fra hus til hus, mens de syngende truer med at lave ballade, hvis vi ikke giver dem slik eller penge. Men så er det hele slut – nærmest før det egentlig begyndte, for selve fastetiden er der ingen danskere, der længere går op i, og det er faktisk synd! Her er der noget, som vi godt kunne lære lidt af muslimerne, der i langt højere grad holder fast i deres fastetid, ramadanen, og hvor fastetiden spiller en stor rolle i familierne og den enkeltes liv.

Ordet fastelavn betyder egentlig “aftenen, før fasten begynder”, og den søndag aften festede man, spiste, drak og legede, det bedste man havde lært. For efter fastelavnsfesten stod den på 40 dages faste. Om mandagen, eller “flæskemandag”, spiste man de sidste kødrester fra dagen før. Det kender vi også fra ordet karneval, der betyder “farvel til kødet”. Dernæst kommer “hvide tirsdag”, hvor menuen i gamle dage stod på mælkemad, og hvor man sagde farvel til ost, æg og mælk.

I dag er det så askeonsdag, hvor man i kirken bliver korstegnet med aske i panden for at minde én om ens egen dødelighed. »Af jord er du kommet, til jord skal du blive – af jorden skal du igen opstå,« lyder det i kirkens begravelsesritual, og fra askeonsdag og de næste 40 dage frem til påskens opstandelse skal man tænke på og reflektere over, hvordan man bliver en ægte og ærlig udgave af sig selv.

»Kan du gætte, hvem jeg er. Kan du gætte, hvem jeg er, kan du gætte, hvem jeg er, for jeg har fået maske på. Misk-mask, maske på, kan du gætte hvem jeg er?«

Sådan synger de udklædte børn, men pointen i fasten er, at vi alle har masker på, at vi alle skjuler os bag en masse ydre ting – tøj, smykker, fin mad, ansigtsudtryk, væremåder. Det er på en måde, for de fleste voksne, fastelavn hele året, hvor andre skal gætte, hvem vi er – for vi skjuler det ofte bag fine facader!

Vi slår katten af tønden. I gamle dage var der en rigtig kat i tønden – heksens eller ondskabens kat, som så skulle have en ordentlig forskrækkelse og jages væk sammen med alt det onde. I kirken handler fastelavn eller fastetiden også om at kæmpe med det onde og svære i livet. At afklæde sig alle maskerne, alt skuespillet og vise sit sande ansigt. Se på sig selv, sådan som man i virkeligheden er, og ikke sådan som man gerne vil være. At kende sig selv på godt og på ondt!

Kend dig selv, stod der over døren til et orakel i Delfi. Det er fastetiden til for, og min anbefaling i dag er, at det både var og er godt at trække sig tilbage én gang om året og se på sig selv og sit liv. At faste er at øve sig i at sige nej til de ting, der ødelægger vores liv. At faste er at øve sig i at modstå fristelser, hvad enten det er mad, penge, utroskab eller hvad som helst andet, som vi er fristet af eller sidder fast i.

Én gang om året er det godt at give sig selv tid og plads til at overveje sit liv. Trække sig lidt ud, så man ikke bliver forstyrret hele tiden; at spise lidt mindre og mere sundt, så man mærker sulten og betydningen af mad. Én gang om året er det godt at at øve sig i at være mere ydmyg, mere lyttende og opmærksom. Én gang om året er det godt at give penge til velgørenhed i stedet for at bruge alle penge på sig selv. Én gang om året er det godt at drikke mindre alkohol – måske slet ingen alkohol, lægge mobiltelefonen, se mindre tv og i stedet fokusere på, hvad der er vigtigt i livet, og hvordan vi bliver og forbliver gode, kærlige mennesker.

At faste er at fokusere på det åndelige frem for det materielle – at give i stedet for at modtage. At faste er at have fokus på kærlighed og på, hvordan man selv kan være mere kærlighed, en bedre ven, kæreste, ægtefælle eller forælder. At faste er at have blikket rettet mod det større i livet, ja, måske endda læse lidt i Bibelen om Jesus, der selv fastede 40 dage i ørkenen for at modstå fristelser. At faste er at prøve at afstå fra alt ondt og fra alt, som leder os på afveje, både overdådighed og overflødighed. At faste er at øve sig i at blive en bedre udgave af sig selv – så held og lykke med din faste!