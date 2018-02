Ny letbaneformand om aflysning: »Det virkede som et meget problemfyldt forløb«

Den 53-årige erhvervsmand og tidligere K-byrådspolitiker Steen Stavnsbo bliver ny formand for Aarhus Letbane som afløser for Johnny B. Hansen, der har valgt at stoppe.

»Jeg har sagt ja, for letbanen ligger mig meget på sinde og er en vigtig opgave for byen og regionen. Vi står nu med Danmarks første letbane, og den har et enormt potentiale til at binde byen og regionen sammen og være en markant del af den kollektive trafik, og den vigtige opgave vil jeg gerne være med til at løfte,« siger han.

Har du erfaring med udvikling af kollektiv trafik?

»Jeg har erfaring inden for vindmølle- og solcelleanlæg, så arbejdet med store anlægsprojekter er velkendt for mig. Jeg har dog ikke erfaring med udvikling af kollektiv trafik, men som formand handler det især om at have en solid erhvervsmæssig baggrund og forståelse for ejersidens interesser,« siger han og fortsætter:

Alle er vel også blevet klogere på, hvilke forventninger man har til hinanden. Steen Stavnsbo, kommende formand for Aarhus Letbane

»Derudover synes jeg, det er vigtigt, at vi får en lokal mand i spidsen for letbanen, som kan forankre virksomheden i forhold til det østjyske erhvervsliv,« siger han.

Men efterårets strid mellem Trafikstyrelsen og Aarhus Letbane handlede om meget tekniske godkendelsesprocesser?

»Det er rigtigt, men vi har jo en adm. direktør og en ledelse, som har faglig forstand på at drive virksomheden, og så skal man have en professionel bestyrelse, der har forstand på, hvordan man sørger for en sikker drift af selskabet, men også en udviklingsdagsorden. Jeg har haft et møde med den nye direktør, Michael Borre, og har fået et godt indtryk af en meget kompetent direktør, og det lover godt for driften,« siger Steen Stavnsbo.

Blå bog Steen Stavnsbo 53 år. Cand.merc. fra Handelshøjskolen i Aarhus. Medstifter af Junior Consult, 1989-1992. Økonomichef ved Schouw & Co., 1992-1997. Salgsdirektør ved NEG Micon, 1997-2002. Adm. dir. ved Allco Wind Energy mfl., Sydney, Australien, 2002-2008. Direktion/medejer af Clean Energy Invest siden 2009 og Ejendomsselskabet SC siden 2010. Desuden nuværende eller tidligere medlem/formand i en række bestyrelser. Konservativt medlem af Aarhus Byråd 2014-2017.

Hvad tænker du om det forløb, der var i efteråret?

»For alle os, der ikke sad i maskinrummet, virkede det som et meget problemfyldt forløb uden konstruktivt samarbejde. Det er jeg imidlertid ret overbevist om, at den nye direktør og jeg kan få rettet op på. Alle er vel også blevet klogere på, hvilke forventninger man har til hinanden, så der er en bedre forståelse for, hvad der skal på plads. Derudover har jeg en ambition om at forbedre kommunikationen med alle de kommuner, som er en del af letbaneprojektet,« siger han.

De to store opgaver lige nu er dels at få godkendt Odder- og Grenaa-banerne, så de kan komme i gang. Og så skal Aarhus Letbane have godkendt 50 såkaldte vilkår senest to måneder efter start, altså inden 21. februar, for at Aarhus-etapen kan køre videre.

Minister vil undersøge efterårets letbanekoks

Kan man risikere, at letbanen stopper igen?

»Jeg føler mig ret overbevist om, at der er en klar forståelse af, hvad der skal til, så det burde ikke kunne ske igen. Men det er selvfølgelig teoretisk muligt,« siger Steen Stavnsbo.

Fra konservativ side har der været talt for BRT-busser i stedet for letbane. Hvilken fremtid ser du for letbanen?

»Jeg synes, vi skal være stolte af at have Danmarks første letbane, og jeg tænker, at vi vil være på plads med en etape 2 inden for en årrække, hvor vi kan få tilsluttet flere kommuner udefra. Vedrørende BRT-busser er det mit synspunkt, at man kan bruge busserne som forløbere for letbanen på de etaper, hvor den skal køre. For mig er målet, at vi får udviklet letbanen bedst muligt,« siger han.

Den nye bestyrelse mødes første gang i midten eller slutningen af marts.