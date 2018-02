Store dokumentationskrav for at få hjælp i et system, hvor de stærkeste og mest veluddannede overlever og splittede familier med hverdage fyldt med nederlag.

Fem lokale handicaporganisationer retter skarp kritik mod Aarhus Kommunes indsats for børn med handicap – samlet i Handicapcentret for Børn.

Når nogle synes, at oversættelsesopgaven ikke er løst tilstrækkeligt, vil vi gerne tage kritikken til os. Rune Meyer Chef for Handicapcentret for Børn Når nogle synes, at oversættelsesopgaven ikke er løst tilstrækkeligt, vil vi gerne tage kritikken til os.

»Som det er nu, skal forældre være advokater, sagsbehandlere, socialpædagoger og forældre, alt i én og samme person. I det her system overlever kun de stærkeste og mest veluddannede forældre,« siger Marianne Banner, formand for Landsforeningen Autisme:

»Jeg kender adskillige familier, som var velfungerende, da deres barn fik en diagnose, men som i dag sidder på overførselsindkomst med stressbelastningsdiagnoser, og deres børn har undervejs fået to-tre tillægsdiagnoser.«

Socialrådmand: Handicapfortællingerne påvirker mig Efter at have læst om fejl i handicapcentrets afgørelser, forsinkede sagsbehandlinger og store dokumentationskrav har socialrådmand Kristian Würtz (S) bestilt en redegørelse og inviteret lokale handicapforeninger til et møde.

Ifølge flere organisationer oplever mange forældre handicapcentret som en modstander, og at de skal bruge urimeligt mange ressourcer på at få hjælp.

»Dokumentationskravene er så store, at rigtig mange giver op, inden de overhovedet får søgt,« siger Lev Aarhus-formand Anne Kjeld Petersen.

Komplekse regler

To forældre til børn med handicap har i JP Aarhus bl.a. fortalt om fejl i handicapcentrets afgørelser, kæmpe dokumentationskrav til hjemmetræning og lange sagsbehandlingstider, hvor syge sagsbehandlere har fået sager til at gå i stå. Handicaporganisationerne genkender de ovenstående eksempler.

»Vi er stærkt bekymrede for de familier, som vi mener for ofte lades i stikken med en hverdag fuld af nederlag, manglende overskud, splittelse i familien, isolering samt børn uden mulighed for udvikling af en basal trivsel,« siger Nina Rasmussen, næstformand i ADHD-foreningen Midt Østjylland.

Chefen for handicapcentret, Rune Meyer, tager kritikken alvorligt. Han forklarer, at handicapcentret befinder sig i et krydspres mellem lovgivningen på børnehandicapområdet, som er blandt det mest komplekse inden for serviceloven, og familier med behov for hjælp.

Autismeforening om Aarhus Kommunes handicapcenter: »Det er gået fra galt til værre« Foreningerne for autister og udviklingshæmmede mener ikke, at en række stort opsatte dialogmøder i 2015 for at rette op på tilliden mellem forældre og handicapcentret har hjulpet.

»Vi skal oversætte de komplekse regler for familierne så godt som muligt, så de får den nødvendige hjælp og forstår vores afgørelser. Det synes jeg, vi lykkes med i rigtig mange tilfælde, men når nogle synes, at oversættelsesopgaven ikke er løst tilstrækkeligt, vil vi gerne tage kritikken til os,« siger Rune Meyer, der gerne vil mødes med handicaporganisationerne.

Det ønsker socialrådmand Kristian Würtz (S) også. På baggrund af kritikken fra organisationerne og de to forældre til børn med handicap har han allerede inviteret organisationerne til et møde og bedt sin forvaltning om en redegørelse for forældrenes sager.

Serie:

JP Aarhus vil i den kommende tid fortælle om flere familier til handicappede, der er kommet i klemme i Aarhus Kommune.