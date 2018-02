20-årig aarhusianer jagter legendes rekord: »Jeg vil se, om jeg kan komme tæt på Peter Gade«

Det var en stille, kontrolleret jubelscene, som aarhusianske Anders Antonsen præsterede, da han i to forholdsvis sikre sæt, 21-10 og 21-17, satte Hans-Kristian Vittinghus på plads og vandt danmarksmesterskabet i badminton for andet år i træk.

For et år siden, da Anders Antonsen slog Jan Ø. Jørgensen i DM-finalen, brølede den unge aarhusianer for lungernes fulde kraft, da han vandt sin første DM-titel.

Men bare fordi hans jubelscene var mere behersket anden gang, han sikrede sig DM-titlen, betyder det ikke, at sejren betød mindre.

»Det føles rigtig, rigtig godt. Jeg er meget stolt over, at jeg i en alder af kun 20 år allerede er på den pokal to gange. Der er en helt masse fantastiske navne på den pokal, så det betyder rigtig meget for mig, at jeg igen har fået mit navn på den,« sagde Anders Antonsen efter kampen.

»Bliver hårdt for Vittinghus«

Lidt ekstra lir havde kampen da også fået, fordi Anders Antonsen og Hans-Kristian Vittinghus, der begge træner sammen dagligt til landsholdstræningen i Brøndby, havde kørt kraftigt på hinanden frem mod opgøret.

De to kamphaner havde joket med, at taberen skulle indstille karrieren, og tidligere har Hans-Kristian Vittinghus også lagt en video ud på Facebook, hvor han havde samlet en masse små klip fra en træningskamp mellem de to, hvor Anders Antonsen blev udstillet kraftigt.

Derfor strålede det også ud af Anders Antonsen efter sejren, at han var mere end tilfreds med, at han nu har erhvervet sig håneretten det kommende år.

Anders Antonsen har genvundet DM i badminton

»Det var fedt at få den interne kamp afgjort, vi har kørt lidt på hinanden og joket. Det er klart, at lige efter sejren var jeg ikke oppe i hans ansigt at hovere, men når der lige går nogle dage, skal jeg nok komme efter ham. Det bliver hårdt at være Hans-Kristian Vittinghus de kommende måneder,« sagde Anders Antonsen med et smil.

Anders Antonsen i finalen mod Hans-Kristian Vittinghus. Med DM-triumfen i bagagen skal aarhusianske Antonsen snart til den berømte turnering All England. Foto: Bo Amstrup/Ritzau

Går efter Peter Gade

DM-sejren, som altså var den blot 20-årige Anders Antonsens anden, betyder, at aarhusianeren nu ligger på en delt 14.-plads i regnskabet over flest DM-titler i herresingle gennem tiden.

Øverst på listen er Peter Gade, som nåede at vinde hele 10 DM-titler i herresingle, mens Morten Frost med næstflest vandt ni.

Da Anders Antonsen kun er i gang med sin anden sæson på højt internationalt niveau, ser han muligheder for at komme langt op på den prestigefyldte liste.

Fakta DM-titler i herresingle 1. Peter Gade, 10 DM-titler 2. Morten Frost, 9 DM-titler (derudover 4 i double) 3. Svend Pri, 8 DM-titler (derudover 9 i double) 4. Tage Madsen, 7 DM-titler (derudover 14 i double) 5. Poul-Erik Høyer, 6 DM-titler 6. Erland Kops, 5 DM-titler (derudover 4 i double) 7. Poul Holm, 4 DM-titler (derudover 6 i double) 7. Jørn Skaarup, 4 DM-titler (derudover 7 i double) 7. Finn Kobberø, 4 DM-titler (derudover 18 i double) 10. Flemming Delfs, Thomas Stuer-Lauridsen og Jan Ø. Jørgensen har alle 3 DM-titler.

»Jeg spiller formentlig 10-11 år mere, så jeg skal vinde ni mere for at gå forbi Peter Gade. Hold kæft, han har egentlig vundet mange. Det bliver svært, der er jo også Viktor Axelsen, som ikke er så gammel, og så kommer Jan Ø. Jørgensen tilbage nu, så det bliver ikke nemt. Jeg vil se, om jeg kan komme så tæt på Peter Gade som muligt,« siger Anders Antonsen.

Selvtillid til All England

Anders Antonsen får dog ikke lang tid til at nyde sin generhvervede DM-titel. Allerede søndag rejste han nemlig sammen med landsholdet til Rusland, hvor der skal spilles EM for herrelandshold og kvindelandshold.

Den næste store individuelle turnering, som Anders Antonsen ser frem mod, er dog den prestigefylde Super 1000-turnering All England.

Sidste års udgave af All England var første gang, at Anders Antonsen deltog i den britiske turnering, men her ramlede han allerede i første runde ind i Viktor Axelsen, og den kamp tabte aarhusianeren stort.

Derfor glæder Anders Antonsen sig til at skulle prøve kræfter med All England igen, og han tror, at DM-titlen kan hjælpe ham til et bedre resultat denne gang.

»Nu tager vi til EM for landshold søndag, og så har vi to uger hjemme, inden vi skal til Tyskland at spille, og så tager vi derfra til All England. Så det er et tætpakket program. Men jeg glæder mig vildt meget til All England, og jeg håber, jeg kan levere et godt resultat. Jeg tror, at DM-sejren lige kan give mig det skub, jeg har brug for. Mine første tre turneringer i Asien gik ikke som håbet, så det er rart med lidt succes,« siger Anders Antonsen.