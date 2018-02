Erhvervsmand og tidligere konservativt byrådsmedlem Steen Stavnsbo er indstillet som ny formand for Aarhus Letbane.

Det oplyser Aarhus Kommune i en pressemeddelelse, da ejerne af letbanen, borgmester Jacob Bundsgaard (S) og regionsrådsformand Anders Kühnau (S), er enige om at indstille den 53-årige erhvervsmand til formandsposten som afløser for Johnny B. Hansen, som har valgt at stoppe. Sagen skal nu behandles politisk i Aarhus Byråd.

Ejerne fremhæver Steen Stavnsbo som en stærk, rutineret og engageret formand med solid erfaring fra både privat og offentlig virksomhed. Han er professionelt bestyrelsesmedlem i flere danske såvel som udenlandske virksomheder samt bestyrelsesmedlem i Erhverv Aarhus og netop afgået byrådsmedlem i Aarhus Kommune, hvor han bl.a. sad i Teknisk Udvalg. Steen Stavnsbo har desuden en lang international karriere bag sig som topleder i danske og udenlandske virksomheder.

»Mit fokus som formand vil i allerførste omgang være, at vi får sikret en klar og troværdig tidsplan for færdiggørelsen af etape 1, og at vi hurtigst muligt har letbanedrift til både Odder og Grenå. Der er en forståelig utålmodighed, og vi skal derfor sikre en god løbende kommunikation. Her vil jeg gerne spille en central rolle i dialogen med de berørte kommuner og regionen samt de statslige instanser,« siger Steen Stavnsbo og fortsætter:

»Men herudover vil jeg også i et længere perspektiv lægge stor vægt på en styrket dialog med erhvervslivet og andre interessenter, så vi sikrer, at letbanens kæmpe potentiale for at bidrage til udviklingen i Østjylland forløses fuldt ud.«

Letbaneselskabet Aarhus Letbane I/S forestår anlæg, drift og vedligehold af Aarhus Letbane, og selskabet ejes af Aarhus Kommune og Region Midtjylland med hver 50 pct.