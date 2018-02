Efter trafikdrab: Fartgrænsen sænkes i Universitetsparken

Vejene i Universitetsparken får fra mandag en fartbegrænsning på 30 km/t, når de officielt bliver til en del af Aarhus’ såkaldte cykelgader.

Hensigten er at øge sikkerheden for den bløde trafik i parken og er en reaktion på to dødsulykker ved universitetet.

Den 29. august blev en 27-årig kvindelig studerende dræbt i en højresvingsulykke i krydset ved Nobelparken. Og i marts 2015 døde en 20-årig kvindelig cyklist af de kvæstelser, hun pådrog sig, efter hun var blevet ramt af en bil i Aarhus Universitetspark på Carl Holst-Knudsens Vej.

Det har foranlediget til en ekstra indsats omkring universitetet.

I december 2017 blev der i krydset mellem Vestre Ringgade og Randersvej malet en blå cykelstribe, ligesom fodgængere har fået længere tid med grønt i krydset. Der er også malet en blå cykelstribe i krydset mellem Katrinebjergvej og Langelandsgade.

Og nu er turen altså nået til Universitetsparken, der får en cykelgade som f.eks. Mejlgade er det.

Bilkørsel er stadig tilladt på vejene i parken, men bilisterne skal indordne sig efter cyklisterne og cyklisternes fart. Biler må også stadig parkere, men kun i afmærkede båse.

Aarhus Kommune sætter ifølge Aarhus Universitet de første cykelgadeskilte op ved universitetet mellem kl. 9 og 10 mandag og deler samtidig kaffe ud i krydset ved Karl Verners Vej.

Det er et samarbejdet mellem Aarhus Universitet og Aarhus Kommune, der munder ud i de forskellige tiltag ved campus - samarbejdet fortsætter fremadrettet.