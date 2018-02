Ung kvinde udenfor livsfare efter trafikulykke

En 24-årig kvinde blev fredag aften livsfarligt kvæstet, da hun blev ramt af en bil på Trøjborg.

Kvinden fik ifølge Lokalavisen kraniebrud og flere brud på ben og bækken ved ulykken. Den 24-årige meldes nu udenfor livsfare, oplyser vagtchefen ved Østjyllands Politi Jes K. Frederiksen, der ikke kan sige yderligere om hendes tilstand.

Ny alvorlig ulykke i farligt kryds i Aarhus: Ung kvinde er i kritisk tilstand - blev påkørt af bil

Den alvorlige ulykke skete kort før kl. 18, da kvinden gik over for rødt lys ved krydset Nordre Ringgade/Aldersrovej. Her blev hun påkørt af en personbil med en 20-årig mand bag rattet. Han kom kørende i nordgående retning på Nordre Ringgade og påkørte altså den 24-årige kvinde, da hun krydsede vejen.

Ulykken sker blot få uger efter, at en 67-årig kvinde blev dræbt i samme kryds. Ulykken, der fandt sted 20. januar, involverede to personbiler, hvor en venstresvingende bilist overså en modkørende bil. Den dræbte 67-årige var passager i den modkørende bil som blev ramt i passagersiden.