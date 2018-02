Ninja warrior: Ninjaer på krigsstien i Højbjerg

34 sekunder. Så hurtigt klarede den amerikanske ninja Lance Pekus lørdag Aarhus’ svar på verdens vildeste forhindringsbane – ninja warrior-banen, som er kendt fra især amerikansk tv. Andre med mindre svulmende muskler tog flere minutter og måtte undervejs have støtte, lade sig falde eller helt opgive at nå til vejs ende.

Trampolinhallen Rush i Højbjerg åbnede lørdag for centrets nye ninja warrior-bane, og det var et hit for vinterferiebørn, der kunne søge hjælp og inspiration hos den amerikanske cowboyninja, der er vant til et noget andet niveau. På de amerikanske tv-ninja-baner, hvor han har slået sine folder, er straffen for ikke at holde godt nok fast f.eks. en tur i et vandbassin og ikke bare et let fald på en blød, blå måtte.

»F..., mine ben ryster« udbrød den 13-årige Jonas Varny med amerikansk sprogafsmitning efter at have forceret en klatrevæg.

Han var en af de mange ninjaer på banen. Han og kammeraten Rasmus har begge set ”Ninja Warrior” på tv og skulle selvfølgelig også prøve den rigtige vare selv.

»Den er hård og udfordrende,« lød bedømmelsen efter første af mange forsøg.

Det er netop pointen. Banen skal være nøjagtig så svær, at den er noget ved for både børn og voksne. Og selvom børnene dominerede lørdag, var der også enkelte voksne, som tog sig mod til.

Ordentlige arme

Den 27-årige Louise Bak har i weekenden besøg af sine tre veninder fra efterskoletiden.

»Så skulle der ske noget,« forklarede hun netop halvt færdig med ninjabanen – men helt færdig i bredere forstand.

»Den er sindssygt hård. Man skal virkelig have nogle muskler – som ham Lance, han har nogle ordentlige arme,« lød det grinende.

Veninden Mette Bentsen mente, at det næsten blev til træning, som man kan tage ud og prøve igen og igen.

Direktøren i Rush, Karen Andresen, vil ikke ud med, hvor mange der lørdag var booket ind til at prøve den nye ninjabane – men det var mange. Primært børn, men også voksne.

Rush Ninja Warrior Rush ligger i Højbjerg på Søren Nymarks Vej 8F-G.

Åbent hele vinterferien – se rushdanmark.dk for åbningstider. Priser: En time: 109 kr.

Halvanden time: 149 kr.

Tre timer: 279 kr.

10 klip à en time: 899 kr.

»Vi oplever tit, at forældre kommer herud og tror, det er børnene, der skal i gang. Men så er det så sjovt, at forældrene også vil prøve,« siger hun og fortæller, at en halv times trampolinhop svarer til en halv times løb. Hvad en tur på ninjabanen svarer til i motion, melder historien ikke noget om.

Det amerikanske selskab Fun Spot står bag Rush, og i anledning af ninjabane-åbningen var vicepræsident Rick Massey på besøg i Højbjerg sammen med ninjaen Lance Pekus. Allerede efter de første par runder kunne de konstatere, at der skulle laves nogle ændringer. Banen er simpelthen ikke børnevenlig nok.

De højeste forhindringer bliver sænket en smule, så børn også har en chance for at nå dem. For som det var lørdag, måtte de yngste have en hjælpende hånd af den amerikanske ninja for overhovedet at kunne nå nogle af forhindringerne.

Ikke høje nok

Ved begyndelsen af banen mødte JP Aarhus de 11-årige bedsteveninder Sofie Askman Nielsen og Monique Kjelmann Madsen.

»Vi er jo ret små ift. de andre,« konstaterede sidstnævnte.

Pigerne spiller håndbold og elsker at udfordre sig selv og hinanden. Sofie Askman Nielsen, der er lidt højere, bedømte banen svær, inden hun overhovedet var kommet i gang. Og de fik da også deres sag for.

Banen består af otte forskellige udfordringer, som både kræver noget af arm- og benmusklerne, men også af hovedet – for indtil man opnår en rutine i banen, skal der altså noget hjerneaktivitet til for at regne ud, hvordan man når fra a til b via f.eks. tunge og brede hullede sække.

Hvor ninjaen Lance Pekus bare tager banen i et par snuptag, måtte pigerne kæmpe og kort ned at røre jorden en del gange. Et af de steder, hvor deres højde kom forhindrende i vejen, løftede den amerikanske ninja dem op i et snuptag – alligevel duede det ikke. Men hvem forventer også, at et par 11-årige piger kan tage armsving langs en stang med runde håndtag i to meters højde?

Da JP Aarhus’ journalist gjorde et forsøg på de selv samme forhindringer lød pigernes opmuntrende tilråb da også i baggrunden:

»Du kan bare bede ham løfte dig. Kom så, du kan godt«.

Cowboy ninjaen Lance Pekus hjalp de mange børn, som havde problemer med at nå nogle af udfordringerne i Ninja Warrior-banen. Her er det Jonas Varny på 13, der får hjælp til at hive sig op i et af flere gummibånd, der giver sig, når man forsøger at svinge sig frem. Foto: Helle Arensbak.

Men nej, det kunne journalisten overhovedet ikke ...

Står det til pigerne skal de snart være ninjaer på banen igen.

»Det håber jeg,« sagde en forpustet og helt overgearet Monique Kjelmann Madsen, da hun og veninden var færdige.

»Det var meget sjovt – og hårdt,« supplerede en lige så forpustet og glad Sofie Askman Nielsen, inden pigerne susede videre til trampolinerne, som hidtil har været Rushs store trækplaster.

Der er åbent i Rush hele vinterferien. En time koster 109 kr., tre timer 279 kr.