Det er næsten to måneder siden, at Århus Håndbold spillede sin seneste ligakamp, men den lange vinterpause lakker mod enden, og mandag aften går det igen løs for aarhusianerne i landets bedste håndboldrække.

Det gør det, når Århus Håndbold på hjemmebane møder HC Midtjylland.

Det altoverskyggende mål for Århus Håndbold i denne sæson er at ende i top otte i ligaen, da det er de otte bedste hold, der senere på foråret skal spille slutspil og kæmpe om DM-titlen.

I sidste sæson endte Århus Håndbold som sorteper i det regnestykke, hvor en niendeplads sendte aarhusianerne på en tidlig sommerferie. Den oplevelse har Århus Håndbold-spilleren Sebastian Henneberg ikke glemt.

»Vi stod med følelsen sidste år, hvor vi efter grundspillet ikke var med i noget, og det vil vi for alt i verden undgå igen. Det er lavet lidt om i år, så man skal spille med i nedrykningsspillet, hvis man ender uden for top otte, men det er jo markant sjovere at være med i toppen,« siger Sebastian Henneberg.

Kampprogram giver pres

Udgangspunktet for Århus Håndbold med ni kampe tilbage af grundspillet er en syvendeplads, men der er kun to point ned til KIF Kolding København på niendepladsen.

Derfor er Sebastian Henneberg godt klar over, at der formentlig venter en forårssæson, hvor det kan ende med at blive et tæt kamp for at ende i top otte.

Samtidig kan Sebastian Henneberg ligesom alle andre også aflæse i kampprogrammet for de sidste ni kampe, at Århus Håndbold mangler at møde samtlige hold i top fem i ligaen. Fire af dem i de sidste fire kampe.

Århus Håndbolds forår: 12.02: Århus Håndbold – HC Midtjylland

16.02: Skjern Håndbold – Århus Håndbold

20.02: Århus Håndbold – Ribe-Esbjerg HH

27.02: Mors-Thy – Århus Håndbold

07.03: Århus Håndbold – Skanderborg

13.03: TTH Holstebro – Århus Håndbold

17.03: GOG – Århus Håndbold

21.03: Århus Håndbold – Aalborg Håndbold

28.03: Bjerringbro-Silkeborg – Århus Håndbold

»De fem første kampe bliver helt vitale. Vi har et hårdt kampprogram sidst på foråret, det må vi erkende. Så de point, vi skal hente, har vi større mulighed for at hente i de første kampe. Det lægger ekstra pres på os i de kampe, hvor vi ikke møder top fem-holdene. Hvis vi skal ud at hente fire point eller lignende i de sidste kampe, bliver det svært. Så skal vi spille rigtig godt for at få point mod de hold. Jeg tror på, at når vi spiller bedst og rammer dagen, så kan vi slå langt de fleste hold, men de toppræstationer har vi bare ikke haft så mange af i år,« siger Sebastian Henneberg.

Fået ny stregspiller

Cheftræneren for Århus Håndbold, Erik Veje Rasmussen, føler, at holdet har forudsætningerne for at lykkes med den overordnede mission i sæsonen: at nå slutspillet.

Den lange vinterpause er især blevet brugt til at få bedre styr på forsvarsspillet, hvor Århus Håndbold også har hentet en ny nøglespiller ind på holdet.

Det er den norske stregspiller Besard Hakaj, som er kommet til fra netop HC Midtjylland, fordi klubben grundet økonomiske vanskeligheder har været nødt til at lade flere spillere gå i vinterpausen.

»Vi har hentet Besard Hakaj, fordi vi mener, at vi har brug for ham. Han er en tovejsspiller, som både er dygtig i forsvaret og i angrebet. Det betyder ikke, at de to andre stregspillere er ude, men det betyder, at vi ikke længere behøves at skifte ud mellem stregspillerne i forsvar og angreb. Så vi har brugt en del tid på at få ham integreret i vores forsvarsspil, og selvom han har været en del skadet i opstarten, synes jeg, at vi har fået ham godt på plads,« siger Erik Veje Rasmussen.

Den skal vindes

Første skridt på vejen mod en slutspilsplads er altså kampen mod HC Midtjylland mandag aften.

Midtjyderne har tyndet godt og grundigt ud i deres trup hen over vinterpausen, hvor løntunge spilleres afgang har sikret, at klubben har økonomien til at køre sæsonen færdig. Det betyder, at klubben spiller sæsonen færdig med de spillere, som er tilbage på holdet, og supplerer op med spillere fra klubbens 2. divisionshold.

Derfor er Sebastian Henneberg da også klar i mælet inden mandagens kamp, hvor de første to point i efteråret skal hentes hjem.

»Vi skal vinde mandag. Alt andet end en sejr mod HC Midtjylland er utilgiveligt. Vi ved ikke præcist, hvad de kommer med, men vi kan i hvert fald se, hvilke spillere de ikke længere har til rådighed. Vi er et bedre håndboldhold, end de er, så vi skal ganske enkelt vinde mandag,« siger Sebastian Henneberg.