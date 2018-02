Løbsdirektør: Classic Race bliver kørt i år

En afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet omkring overtrædelse af støjgrænser ved Classic Race i Aarhus har skabt tvivl om, hvorvidt løbet gennemføres i år.

Men nu skærer arrangøren og rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek (V), igennem: Løbet bliver kørt som planlagt den 25.-27. maj på vejene omkring Mindeparken. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Classic Race Aarhus.

»Det har været fremme i medierne, at vores løb er aflyst, men lad mig slå fast med syvtømmersøm, at Classic Race Aarhus bliver gennemført,« siger direktøren for Classic Race Aarhus, Mike Legarth, i pressemeddelelsen.

Løbet er et enestående arrangement, som vi i Aarhus skal være stolte af, og som skal afvikles. Bünyamin Simsek (V), rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune Løbet er et enestående arrangement, som vi i Aarhus skal være stolte af, og som skal afvikles.

»Det handler ikke om, hvorvidt der skal køres Classic Race Aarhus, men hvordan der skal køres Classic Race Aarhus. Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse vedrører udelukkende nogle mangler omkring de tidligere støjregler, ikke om løbets gennemførelse. Aarhus Kommune er i gang med at udforme de fremtidige støjregler for løbet – støjregler, som vi naturligvis vil følge til punkt og prikke,« tilføjer han.

Balladen om løbets gennemførelse begyndte i forrige uge, da Miljø- og Fødevareklagenævnet ophævede Aarhus Kommunes afgørelse fra 2016, der giver Classic Race Aarhus Fond lov til at gennemføre den tre dage lange racefestival hvert år i perioden 2017-2022.

Nævnet slog fast, at Aarhus Kommune har behandlet Classic Race Aarhus Fonds ansøgning på et forkert grundlag. Kommunen har behandlet racerløbet som en fritidsaktivitet, men arrangøren skulle ifølge Miljø- og Fødevareklagenævnet have været betragtet som en erhvervsvirksomhed. Nævnet bad derfor bedt forvaltningen om at gøre arbejdet om.

Blandt andre SF og Enhedslisten i Aarhus Byråd argumenterede med nævnets afgørelse i hånden for, at løbet burde aflyses.

Rådmand Bünyamin Simsek bekræfter, at man fra kommunens side vil bidrage til at sikre eventens gennemførelse.

»Jeg vil som rådmand lægge mig i selen for, at forvaltningen arbejder hurtigt med at udforme en myndighedstilladelse til Classic Race Aarhus. Løbet er et enestående arrangement, som vi i Aarhus skal være stolte af, og som skal afvikles,« siger han ifølge pressemeddelelsen.