Folkeskolerne i Aarhus har bremset sivningen til det private alternativ

I 11 år er privatskolerne i Aarhus Kommunes blevet mere populære, og således er andelen af forældre, som foretrak en privatskole frem for folkeskolen, steget hvert år.

Privat- og folkeskoler Opgørelsen beskriver andelen af børn bosiddende i Aarhus Kommune, der går på privatskole både i kommunen og i andre kommuner. 2005: 11,9 pct. 2006: 12,5 pct. 2007: 12,7 pct. 2008: 13,2 pct. 2009: 13,5 pct. 2010: 13,6 pct. 2011: 13,8 pct. 2012: 14 pct. 2013: 14,4 pct. 2014: 14,8 pct. 2015: 15,1 pct. 2016: 15,4 pct. 2017: 15,3 pct.

Men udviklingen ser ud til at være bremset. Fra 2016 til 2017 er andelen af elever i privatskole faldet med 0,04 procentpoint til 15,3 pct.

Selv om faldet er lille, glæder den nye børne- og ungerådmand, Thomas Medom (SF), sig.

»Jeg har et klart ønske om at bremse sivningen fra folkeskoler til privatskoler, derfor er det en positiv udvikling. En stærk folkeskole med bred opbakning fra forældre og med dygtige medarbejdere og ledere er fuldstændig afgørende for at sikre alle børns trivsel, læring og udvikling,« udtaler rådmanden.

Ny rådmand vil bremse sivningen fra folkeskolen

Opgørelsesmetoden har været den samme siden 2005, hvor 11,9 pct. af de aarhusianske elever gik i privatskoler. Magistratsafdelingen for børn og unge oplyser, at det er første gang siden 1982, at kurven flader ud.

Ganske få elever

»Jeg er godt klar over, at det kan se anderledes ud næste år igen. Men står det til mig, skal vi holde fast. Vi skal udvikle skolerne i dialog med både professionelle og forældre, så vi får fat i den meget brede opbakning til skolerne igen. Det er lykkedes i andre kommuner, og jeg håber også, at vi kan lykkes med det i Aarhus,« udtaler Thomas Medom.

Janus Boye er skolebestyrelsesformand på Samsøgade Skole samt hovedbestyrelsesmedlem i foreningen Skole og Forældre, som den 22. februar holder stiftende generalforsamling for en lokalafdeling i Aarhus. Janus Boye er blandt initiativtagerne til lokalafdelingen og glæder sig over, at Thomas Medom har fokus på folkeskolen.

»Men det er for tidligt at sige, at udviklingen er vendt. Vi taler om ganske få elever,« siger han.

Skole og Forældre vil arbejde for at få Aarhus Byråd til at prioritere folkeskolen.

Ny rådmand vil bruge flere penge på børn

»Vi har bygninger, som vi ikke kan være bekendt, usikre skoleveje og dårlige trivselsundersøgelser. Folkeskolen har i mange år været et spareobjekt, og vi må gribe i egen barm som forældre, for at se på hvordan vi kan stå stærkere,« siger Janus Boye.