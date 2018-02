"Hovmod" i Viborg.

Europæisk Kulturregion Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen indgik i november en aftale om samarbejde på kulturområdet efter kulturhovedstadsåret 2017.

Aftalen bygger videre på de gode erfaringer og det samarbejdsmomentum, som kulturhovedstadsprojektet har skabt.

Aftalen løber i første omgang i to år.

Aftalen sikrer fælles udvikling af konkrete projekter og kulturaktiviteter samt samarbejde om internationale konferencer og events. Samtidig bygger den videre på de værdifulde samarbejdsformer, arbejdet med kulturhovedstaden har vist.

I sidste uge mødtes repræsentanter fra de 20 aftalepartnere i Silkeborg til et opstartsmøde, der satte navn og retning på Europæisk Kulturregion, som samarbejdet nu er døbt.

De kommende uger og måneder involveres kulturaktører og -institutioner i hele regionen i arbejdet, hvorefter et program kan offentliggøres.

Samarbejdet, der omfatter alle kommunerne i JP Østjyllands dækningsområde, Aarhus, Odder, Skanderborg, Favrskov samt Syd- og Norddjurs, finansieres af kommuner og region i fællesskab på den måde, at kommunerne bidrager med én krone per borger, og regionen med samme beløb.

Derudover dedikerer Region Midtjylland to årsværk til samarbejdet, ligesom der er mulighed for at målrette penge fra regionens kulturudviklingsmidler til projekter i Europæisk Kulturregion.

Stort event i 2019

De kommende uger og måneder står den på involvering af regionens kulturaktører og konkret planlægning af de første fællesregionale events, udstillinger og arrangementer.

Fokus bliver på borgerrettede events, der dyrker samarbejdet, sikrer geografisk spredning og har internationalt perspektiv, og der vil være aktiviteter allerede i løbet af 2018. Derudover ligger det nu fast, at der i løbet af sommeren 2019 afholdes et stort kulturevent, der skal kunne samle borgere på tværs af Midtjylland.

"Misundelse" i Skive.

Dannelsen af Europæisk Kulturregion er en direkte konsekvens af Aarhus’ status som Europæisk Kulturhovedstad 2017. Da det gik på hæld, besluttede regionen og alle 19 midtjyske kommuner, at der havde været et så godt samarbejde omkring dette, at man ville fortsætte.

Ved den lejlighed – og det var i november 2017 – sagde den daværende regionsformand, Bent Hansen (S), følgende:

»Aftalen bliver ramme for et kultursamarbejde, hvor alle løfter hinanden, og hvor regionen kan målrette regionale og lokale kulturmidler med støtte fra blandt andet EU til større projekter. Dermed sikrer vi, at den store investering i Aarhus 2017 rent faktisk giver kulturen et varigt løft, og jeg er selvfølgelig glad for, at alle kommuner bakker op.«

"Grådighed" i Holstebro.