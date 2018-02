53-årig dømt for bombetrusler mod konsulat i Aarhus

Den 53-årige mødte den 30. oktober ved middagstid op på det spanske konsulat på Østre Skovvej i Risskov. Han havde en kasse med, som han fortalte indeholdt en bombe. Han truede med at få den til at gå af, hvis han ikke fik en særlig sten, som han mente, konsulatet havde.

Manden ringede også til politiet og fortalte, at der var en bombe på konsulatet. Til sidst ringede han til Jyllands-Posten og gav samme besked.

Manden cyklede dog af sted fra konsulatet med ”bombekassen” på bagagebæreren, og her blev han råbt an af flere betjente. Da han ikke reagerede, affyrede betjentene tre-fire varselsskud, inden de fik anholdt manden.

Kassen blev åbnet af bomberyddere, men det viste sig, at der ikke var nogen bombe i den.

Ud over bombetruslerne blev den 53-årige også dømt for at have forårsaget omfattende udrykning af politiet efter §135.

Den 53-årige ankede dommen.