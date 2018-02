Uge 7: Mandag den 12. til søndag den 18. februar

Mandag den 12. februar

I runde 20 i Superligaen mødes Hobro IK og AGF i dag. Kampen spilles klokken 19.00 på DS Arena i Hobro. Det er første runde i Superligaen efter vinterpausen.

Tirsdag den 13. februar

Retten i Aarhus behandler i dag en sag mod en 33-årig mand, der er anklaget for i juni 2017 at have bortført en fireårig pige fra Børnehuse på Snogebæksvej i Aarhus V. Manden er anklaget for voldtægt, da han ifølge anklageskriftet krænkede pigen seksuelt. Anklagemyndigheden vil have manden dømt til anbringelse på psykiatrisk afdeling på ubestemt tid. Sagen begyndte 5. februar og fortsætter 16. og 19. februar.

Pandekagedagen der er en gammel, kristen tradition holdes i dag verden over. I gamle dage skulle kristne faste i 40 dage op til påsken. I den periode måtte man hverken spise søde sager, æg, hvidt mel eller mælk. Derfor skulle disse råvarer spises op. Dagen er også kendt som Hvide Tirsdag og falder i øvrigt sammen med Fede Tirsdag – bedre kendt som Mardi Gras.

Onsdag den 14. februar

Valentinsdag markeres i dag i hele verden. Dagen fejres som kærlighedens dag.

Hanne Toft, sekretær, Harlev J, fylder 70 år.

Torsdag den 15. februar

Retten i Aarhus afsiger klokken 12 dom i en sag, hvor to mænd er anklaget for i alt 45 tricktyverier mod supermarkeder i Kerteminde, Aalborg, Horsens, Randers, Roskilde og andre steder.

To mænd anklages for 44 tricktyverier i butikker landet over

Fredag den 16. februar

Carsten Skakkebæk, direktør, Lystrup, fylder 60 år.

Lørdag den 17. februar

Christian Brahe Pedersen, professor (Aarhus Universitet indtil 2001), dr.med., Højbjerg, fylder 80 år.

Søndag den 18. februar

Lars E. Brath, udviklingschef, Højbjerg, fylder 70 år.