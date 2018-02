2017 var alt andet end et godt år for den aarhusianske bokser Dennis Ceylan, som i juni blev testet positiv for brug af kokain, og i oktober tabte den tidligere europamester i fjervægtsklassen så sin første professionelle kamp, da han på udebane blev knockoutet af engelske Josh Warrington. En kamp, som kunne have bragt Dennis Ceylan i spil til VM-kampe.

Men næsten fire måneder efter det nederlag er den 28-årige bokser nu tilbage, og det er blevet officielt, at hans næste kamp bliver den 10. marts i Struer mod den spanske mester i fjervægt Jesus Sanchez.

Hovedpersonen selv glæder sig over udsigten til, at han skal tilbage i ringen.

Dennis skal på nogle træningsophold i England blandt andet. Der skal han skubbes ud over kanten og rykke nogle grænser. Frank Holm, boksetræner Dennis skal på nogle træningsophold i England blandt andet. Der skal han skubbes ud over kanten og rykke nogle grænser.

»Jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang igen og komme tilbage på rette spor. Kampen mod Josh Warrington var ikke min aften, og jeg var måske for dårligt forberedt. Det irriterer mig, at jeg skuffede så mange mennesker den aften,« siger Dennis Ceylan.

Aarhusianeren fortæller, at han efter nederlaget i oktober havde brug for at få en pause fra boksning og genfinde sin motivation for at skulle træne hårdt både fysisk og teknisk igennem lange perioder.

Oven i det er december også altid en svær periode for Dennis Ceylan, fordi julemåneden vækker dårlige minder fra hans barndom, hvor han blandt andet har boet på børnehjem.

Det var et »wakeupcall«

I januar genfandt Dennis Ceylan dog energien og motivationen til boksning, og nu har han sat kursen mod en genrejsning i professionel boksning.

»Jeg har øget min træningsmængde, så jeg nu træner tre gange om dagen i stedet for to. Jeg hader at tabe, selvfølgelig, og det er hårdt arbejde det her, men det er det, der skal til for at komme endnu længere op. Jeg har levet en smule på mit, jeg bryder mig ikke om at bruge ordet, talent, men mere på det hårde arbejde jeg har lavet, da jeg var ung. Det kan jeg ikke leve på længere. Nu skal jeg træne endnu hårdere, presse mig selv mere, så jeg udvikler mig det mere og bliver bedre,« siger Dennis Ceylan.

Blå bog Dennis Ceylan 28 år, bokser, bosiddende i Aarhus.

Har to børn og et meget tæt forhold til sin træner Frank Holm.

Faktisk har Dennis Ceylan boet hos Frank Holm og hans familie.

Dennis Ceylan begyndte som amatørbokser og var med ved OL i 2012.

I 2016 blev han europamester i fjervægtsklassen, da han slog britiske Ryan Walsh i Frederikshavn.

I sommeren 2017 blev han testet positiv for brug af kokain, hvilket aflyste hans kamp mod engelske Kid Galahad på Wembley, London.

Nederlaget til Josh Warrington den 21. oktober var Dennis Ceylans første nederlag i hans professionelle karriere.

Hans karriere tæller nu 18 sejre, 1 nederlag og 2 uafgjorte kampe.

Frank Holm, træner for Dennis Ceylan, har gennem gode og dårlige tider stået tæt sammen med den aarhusianske bokser, og han fortæller da også, at den tidligere europamester havde brug for en pause efter nederlaget til Josh Warrington i oktober.

Samtidig mener Frank Holm, at det er en motiveret Dennis Ceylan, han er sammen med næsten hver eneste dag i træningslokalet, og han tror, at nederlaget til Josh Warrington var med til at åbne bokserens øjne for, hvad der egentlig skal til for at indfri drømmen om en VM-kamp.

»Jeg tror, nederlaget var et wakeupcall for Dennis, fordi han i fem runder boksede lige op mod en modstander, som nu er i spil til VM-kampe, og som også kan vinde de VM-kampe. Så er man kommet i en liga, hvor man er ret godt med. Derfor har Dennis tænkt, at hvis han skruer lidt op for træning, planlægning og nye udfordringer, så kan hans niveau blive større,« siger Frank Holm.

Skal have skubbet grænser

Som et led i at forbedre Dennis Ceylans bokseevner endnu mere har træner Frank Holm også flere initiativer klar til det formål.

Normalt tager Dennis Ceylan og Frank Holm på træningslejre i udlandet frem mod de vigtige kampe, hvor de sparrer med stærke modstandere og får pudset formen af.

Men i fremtiden bliver der lavet en smule om i de planer, så Dennis Ceylan ifølge Frank Holm får skubbet sine grænser endnu mere.

»Min plan er efter næste kamp, at Dennis skal på nogle træningsophold i England blandt andet. Der skal han skubbes ud over kanten og rykke nogle grænser. Han skal alene afsted. Vi går i vores eget lille træningscenter, hvor der er to-tre andre professionelle boksere, men Dennis er niveauer over dem. Jeg vil gerne have ham til England, hvor han kommer i en atmosfære med boksere, der er lige så gode som ham selv, og nogle er bedre end ham. Han skal opleve, hvad de gør. Han har brug for at komme ud på dybt vand alene også,« siger Frank Holm.

Knockoutet: Dennis Ceylans vej mod VM-kamp endte på gulvet

Den plan er Dennis Ceylan da også helt med på, og den aarhusianske bokser er også klar over, at han selv skal til at træde i karakter, hvis han skal få det maksimale ud af sit boksetalent.

Dennis Ceylan efter VM-nedtur: »Jeg har kun ét skud tilbage i bøssen«

»Jeg er helt klar på de her udenlandsophold. Jeg har indstillet mig på, at der skal ske noget nyt. Jeg skal også til at tage mere ansvar, blive mere moden og voksen. Det er jo min karriere. Både Frank og jeg ved, at der er et gear eller to mere i mig, og det skal jeg arbejde hårdere for at få frem,« siger Dennis Ceylan.