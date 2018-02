Normalt dvæler museumsgæster ikke så lang tid ved et enkelt værk.

Men nu opfordrer Aros sine gæster til at give en 18 minutter lang film, ”Western Union: small boats” fra 2007 en chance. Den er skabt af den britiske instruktør og filmkunstner Isaac Julien.

Værket har vundet utallige priser og skildrer menneskers forsøg på at finde et nyt liv på et andet kontinent, f.eks. ved at krydse Middelhavet. En ordløs fortæller tager beskueren med på en tur over havet og ind på en ø, hvor der til den ene side er glade turister, til den anden flygtninge, som ikke overlevede turen over havet og nu ligger tildækkede på stranden.

Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi gerne vil være et museum, der vækker til debat. Lise Pennington, overinspektør, Aros

»Der er et politisk budskab i filmen,« fortæller overinspektør Lise Pennington, Aros.

»Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi gerne vil være et museum, der vækker til debat, giver rum for diskussion og mulighed for at reflektere over den verden, vi lever i. Vi kan godt lide, at både museet og kunsten kan have den funktion at være et mentalt fitnesscenter, hvor man kan tale om, hvad det er for et samfund, vi er involveret i, og hvordan vi involverer os i det.«

En verden under pres

Isaac Juliens værk tager fat i flygtningekrisen og i, at Europa og den vesteuropæiske union er under pres.

»Han giver ikke noget resultat, der er ikke faste pointer eller moraler og heller ikke en defineret afslutning i filmen. Han skildrer sin egen frustration over denne medmenneskelige krise og alle de menneskeskæbner, den har ført med sig,« siger Lise Pennington.

»Det skinner klokkeklart igennem, at det smerter ham. Skal man så bygge en mur, eller skal man ændre vores måde at forholde sig til det på? Det er en diskussion, som kunsten skal være med til at tage.«

Aros ”Western Union: small boats” Den britiske instruktør og filmkunstner Isaac Julien er første kunstner i en ny, lille udstillingsrække, som Aros viser under navnet ”Intermezzo”.

Aros beskriver det som udstillinger, hvor man skal forstå værkerne gennem mere end synssansen.

Juliens udstilling er et meget blåt rum, hvor man på tre skærme ser hans film, som for en stor dels vedkommende er optaget på den syditalienske ø Lampedusa.

Udstillingen varer til den 27. maj.

Den 16. juni kommer de engelske kunstnere Jake & Dinos Chapman, for nogle måske bedre kendt som Brødrene Chapman.

Den 10. november er det den sydkoreanske kunstner Do Ho Suh, der kommer med sin enkeltinstallation.

Tiden vil vise, om museumsgæsterne sætter sig ned og ser hele filmen, mener hun.

»Jeg gætter på, at den forførende filmæstetik, som Isaac Julien arbejder med, gør, at vi som publikum får lyst til at bruge længere tid på at gå i dialog med filmen. Jeg tror på, at den appellerer til, at man ser den hele og går med ind i de overvejelser, han lægger op til. Isaac Julien vil gerne have, at man ser den hele, men man kan sagtens gå ind og ud af den,« siger Lise Pennington, som selv faldt for filmen og »dens smukke billeder og bløde rum,« da hun så den første gang.

»Man forholder sig til problematikkerne omkring flygtninge på en anden måde, når man ser disse billeder. Den kommer helt ind under huden.«

Blåt med liv og duft

Det har taget lidt tid at få indrettet rummet, sådan som kunstneren ønskede det. Især den stærke blå farve, som omslutter hele rummet.

»Han forklarede, hvordan den skulle være mere levende og have mere duft, end der var i vores første forslag,« smiler Lise Pennington.

Udstillingen er den første i en lille serie på tre udstillinger, som er samlet under navnet ”Intermezzo”. Museumsdirektør Erlend Høyersten beskriver projektet som meget ambitiøst og er stolt over, at det med hans ord er stjernekunstnere, der i 2018 skal udfylde det galleri, der i flere år har været helliget udstillingsrækken ”New Nordic”.

Han beskriver serien med, at Aros vil »åbne horisonter og udvide sanser« i værker, der arbejder med en anden form for sanselig rumlighed end normalt.

Isaac Juliens udstilling varer til den 23. maj og bliver den 16. juni afløst af de engelske kunstnere Jake & Dinos Chapman, også kendt som Brødrene Chapman, og derefter af den sydkoreanske kunstner Do Ho Suh.