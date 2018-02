Radikale: Rådmand skal hedde forperson

Det handler om ligestilling, når Det Radikale Venstre i Aarhus Byråd vil have titlerne på rådmænd og kommunale formænd lavet om.

Partiet havde derfor sat et forslag om, at Aarhus Kommune fremover benytter betegnelsen ”forperson” i stedet for betegnelsen ”formand” på byrådsdagsordenen. Samtidig synes de radikale, at betegnelserne ”forkvinde” og ”formand” skal benyttes, når kønnet på forpersonen for eksempelvis et byrådsudvalg eller en rådmandspost er kendt. Transkønnede skal ligeledes have mulighed for at vælge den ønskede betegnelse. Ifølge det radikale byrådsmedlem Eva Borchorst Mejnertz må en kvindelig rådmand dog gerne fastholde titlen, hvis det er ønsket.

»Vi ødelægger børn og unges handlemuligheder, når vi kun har formands-betegnelsen. Forslaget handler ikke om tvang, men om frihed til at kalde sig formand, forkvinde eller forperson, når man ønsker det,« sagde Eva Borchorst Mejnertz under byrådsdebatten onsdag, hvor hun også fastslog, at sproget har betydning i forhold til oplevede handlemuligheder. Partiet er bekymret for, at betegnelsen formand eller rådmand grundlægger forståelse om, at det er hankønnet, der knyttes til den ledende rolle i et udvalg, en magistratsafdeling eller en bestyrelse.

Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten og Alternativet bakkede op om forslaget, som blev sendt til videre behandling i Magistraten. De borgerlige partier i byrådet var mere skeptiske.

»Jeg har respekt for, at vi diskuterer emnet, men betyder titlen formand mand i dag? Vi mener, at tiden er løbet fra den foreslåede ændring, og vi kan ikke støtte forslaget,« sagde byrådsmedlem Heidi Bank (V), som også er medlem af Udvalg for Mangfoldighed og Ligestilling i Aarhus Kommune.

Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti støttede heller ikke forslaget.

»Jeg er ærgerlig over, at der kun er en kvinde blandt de nuværende rådmænd, når nu stemmeantallet var til, at det kunne have været anderledes. Det er der, kampen skal stå,« sagde Almaz Mengesha (LA) med henvisning til, at Socialdemokratiet i Aarhus Kommune efter kommunalvalget i november valgte Kristian Würtz som rådmand fremfor Camilla Fabricius, som ellers fik flere personlige stemmer.