Det er kun halvanden sæson siden, at IK Aarhus og Silkeborg Skøjteløberforening slog sine respektive eliteoverbygninger i ishockey sammen og dannede klubben Jutland Vikings, der spiller i landets næstbedste ishockeyrække, 1. division.

Allerede i klubbens første sæson formåede Jutland Vikings at spille sig videre til slutspillet, og med få kampe tilbage af grundspillet i denne sæson ser klubben, der spiller halvdelen af sine hjemmekampe i Aarhus Skøjtehal, igen ud til at kvalificere sig til slutspillet.

Men selv om IK Aarhus og Silkeborg Skøjteløberforening altså har slået sig sammen for at skabe bedre forhold for at drive en ishockeyklub på højt niveau, er det ikke nemt at få økonomien til at hænge sammen i dansk ishockey, fortæller marketing- og pr-ansvarlig i Jutland Vikings, Ricko Hedelund.

På trods af at klubben altså for anden sæson i træk af to mulige ser ud til at komme i slutspillet i landets næstbedste række, er hele klubben nemlig baseret på 100 pct. frivillige kræfter.

»Vi klarede os igennem første sæson for kun 300.000 kroner. Hele klubben består kun på grund af frivilligt arbejde og støtte fra lokale sponsorer. Der er ingen af vores spillere, som får penge for at spille, og al træning med mere foregår derfor uden for normal arbejdstid. Der er ingen penge i 1. division, og hvis man som klub prøver at køre det med penge, går det galt,« siger Ricko Hedelund.

Flere tilskuere end håndbold

Galt gik det i hvert fald for Copenhagen Lions, der ligeledes spillede i 1. division. Copenhagen Lions startede ligesom Jutland Vikings op i 2016, men den 24. januar i år blev klubben erklæret konkurs.

Også Hvidovre Fighters har i starten af 2018 været i økonomiske problemer, men blev tirsdag aften reddet af Hvidovre Kommune, der smider 500.000 kroner ind i klubben, så den kan fortsætte resten af sæsonen i Metal Ligaen.

En af årsagerne til at det er svært at drive ishockeyklubber i Danmark, er ifølge Ricko Hedelund, at sporten ikke får særlig stor mediedækning i Danmark, selv om Metal Ligaen ifølge Danmarks Statistik er den sportsliga i Danmark, som i gennemsnit har flest tilskuere pr. kamp næstefter Superligaen i fodbold.

»Det er svært at danne et økonomisk grundlag for klubberne, fordi sponsorerne oftest får langt mindre eksponering for deres penge, end de gør i f.eks. håndbold, fordi det vises meget mere på tv. Derfor er sponsorerne ikke lige så interesserede i at putte penge i ishockey. Samtidig er der heller ingen stor økonomisk gulerod ved at vinde hverken 1. division eller Metal Ligaen. For klubberne er det en succes, hvis man vinder noget og ender med et stort rundt nul i årets regnskab,« siger Ricko Hedelund.

Målet er Metal Ligaen

De ifølge Ricko Hedelund svære betingelser for at drive dansk eliteishockey ændrer dog ikke på, at Jutland Vikings er et projekt, som er sat i verden med det formål at komme til at spille i landets bedste række, Metal Ligaen.

Mens det i langt de fleste sportsgrene er indrettet sådan, at man skal ende øverst i f.eks. 1. division for at rykke op i rækken ovenover, er det helt anderledes i ishockey.

I dansk ishockey skal man nemlig blot melde sig til Metal Ligaen, hvis man vil spille i rækken.

Der er dog en række krav, som skal være opfyldt, før en klubs ansøgning bliver godkendt, og den bliver tilføjet som et ekstra hold i Metal Ligaen. Blandt andet skal man have 2,5 mio. kr. årligt i indtægt for at kunne komme i betragtning.

Derfor har Jutland Vikings også lang vej igen, før klubben kan præstere sådan en økonomisk ramme. Ricko Hedelund fortæller, at klubben er i gang med at gentegne sponsorater for næste sæson, og det tyder på nuværende tidspunkt på, at man får 500.000 kr. at gøre godt med.

»Det er stadig 2 mio. kr. for lidt i forhold til vores ambitioner på sigt. Men vi er, hvor vi er, og vi vil mere. Vi kæmper for det, og det går den rigtige vej. Derfor ærgrer det os også, at sporten får så lidt mediedækning, fordi tilskuertallene viser en større interesse. Vi satte f.eks. sæsonrekord med over 300 tilskuere til en kamp for nylig. Men indtil det er økonomisk forsvarligt for os at indtræde i Metal Ligaen, sætter vi tæring efter næring og fortsætter med at tage et skridt ad gangen,« siger Ricko Hedelund.