Byrådsflertal vil bevare ungebyrådets særstatus

Det skal fortsat kun være Børne- og ungebyrådet, som har mulighed for at sætte konkrete forslag direkte på byrådsdagsordenen til Aarhus Byråd.

Det konstaterede et byrådsflertal med bl.a. Socialdemokratiet og Venstre onsdag i byrådssalen under debatten af et forslag fra SF. Partiet har foreslået, at også det lokale Ældreråd skal have mulighed for at sætte forslag direkte på byrådsdagsordenen fire gange om året og dermed få vedtaget konkrete forslag og initiativer på ældreområdet. Men nej tak, sagde bl.a. borgmester Jacob Bundsgaard (S).

»De unge har ikke stemmeret, og derfor er Børne- og ungebyrådet deres adgang til at blive hørt. Ældrerådet har mange muligheder for at blive hørt. Jeg synes, at Ældrerådet gør et fremragende stykke arbejde, men min anbefaling er ikke at give Ældrerådet adgang til at sætte ting direkte på dagsordenen,« sagde Jacob Bundsgaard.

Ifølge SF vil forslaget ellers være med til at give lokaldemokratiet nyt liv.

»Vi tror ikke, at forslaget vil vælte byrådet. Det vil være en styrke at give de ældre en direkte stemme,« sagde rådmand Thomas Medom (SF) med henvisning til, at de unge gennem årene har modtaget ros for deres arbejde.

Rådmand for ældreområdet, Jette Skive (DF), konstaterede, at der ikke var byrådsflertal for forslaget. Men argumentet om, at de unge skal have et særligt byråd, fordi de ikke har stemmeret, afviste hun.

»Jeg går ud fra, at forældrene stemmer på, hvad der er børnenes tarv, så den præmis køber jeg ikke. Jeg vil gerne give Ældrerådet adgang til byrådet. Hvis vi ikke vil det, så synes jeg også, at vi skal tage magten fra Børne- og ungebyrådet«.