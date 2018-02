Letbanekoks: Advokatnotat ser kritisk på Trafikstyrelsen

»Magtarrogancen er så stor, at vi ikke kan have tillid til Trafikstyrelsen.«

»Det fremsendte materiale fra Aarhus Letbane var i en virkelig dårlig kvalitet.«

Der blev sendt krasse meldinger over bordet i november og december, da Aarhus Letbane og Trafikstyrelsen krydsede klinger om en godkendelse og dermed en åbningsdato for letbanen i Aarhus.

Begge parter var ret klare på, at ansvaret for forsinkelserne lå hos modparten, og den undrende offentlighed var ét stort spørgsmålstegn.

Notatet forholder sig kritisk til den måde, som Trafikstyrelsen har forvaltet sin rolle på. Johnny B. Hansen, formand for Aarhus Letbane Notatet forholder sig kritisk til den måde, som Trafikstyrelsen har forvaltet sin rolle på.

Men nu kommer der måske lidt mere fakta på bordet.

Årsagerne til det koksede forløb skal afdækkes i en undersøgelse lavet af et eksternt konsulentfirma. Det oplyser Transportministeriet i en skriftlig kommentar til JP Aarhus, hvori det hedder, at ministeriet er ved at lave en projektbeskrivelse for en evaluering af forløbet, som skal udføres ved ekstern konsulentrådgivning.

Yderligere kommentarer har ministeriet og transportminister Ole Birk Olesen (LA) ikke i øjeblikket på den sag, men dermed er der udsigt til, at borgmester Jacob Bundsgaard (S) kan få den eksterne undersøgelse, han efterspørger.

Den er vigtig for at få opklaret, hvad der foregik, og for at Odense og København ikke havner i samme situation, mener borgmesteren. Men også for at undgå et lignende koks igen omkring det aktuelle arbejde med godkendelse af Odder- og Grenaabanen, oplyser han.

»Ja, det er da en del af bekymringen, og derfor synes vi også, at det er godt at få kigget hele forløbet igennem,« siger Jacob Bundsgaard.

Hemmeligt notat

Letbanebestyrelsen bad i efteråret i to omgange selskabets advokatfirma Plesner om en juridisk vurdering af forløbet.

JP Aarhus har fået aktindsigt i det seneste notat fra den 15. december – et såkaldt ”Notat om grænser for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens virksomhed”, men i aktindsigten er en stor del af indholdet hemmeligholdt, med henvisning til at der er tale om materiale, der indgår i en overvejelse af, hvorvidt en retssag bør føres.

Kritisk lys på styrelsen

Et par afsnit i notatets konklusion er dog ikke overstreget, og et af dem fortæller om manglende gennemsigtighed.

»Det forekommer på nuværende tidspunkt stadig uklart, hvilke elementer der præcist udestår for at Aarhus Letbane kan blive endeligt godkendt, og TBBST har ikke før i dag været i stand til konkret at opstille, hvordan og hvornår Aarhus Letbane måske kan idriftsættes,« skriver Plesner-advokat Esben Kjær i notatet, hvor TBBST står for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Og det er også en af de konklusioner, som Johnny B. Hansen, formand for Aarhus Letbane, hæfter sig ved:

»Notatet forholder sig kritisk til den måde, som Trafikstyrelsen har forvaltet sin rolle på, specielt i forhold til styrelsens evne til at rådgive Aarhus Letbane og afklare det grundlag, som godkendelsen skulle foretages på,« siger formanden.

Det har ikke været muligt at få oplyst en tidsplan for evalueringen hos Transportministeriet.