Letbanekoks: Minister vil undersøge godkendelsesforløb

Efterårets strid mellem Aarhus Letbane og Trafikstyrelsen skal nu kulegraves af et eksternt konsulentfirma. Det oplyser transportminister Ole Birk Olesen (LA) i et skriftligt svar til JP Aarhus.

»Transport-, bygnings- og boligministeriet er på nuværende tidspunkt ved at udarbejde en projektbeskrivelse til brug for evaluering af sikkerhedsgodkendelsesforløbet for Aarhus Letbane, som ministeren før jul tog initiativ til at få gennemført. Evalueringen forudsættes udført ved ekstern konsulentrådgivning,« skriver ministeriets presseafdeling.

Svaret fra ministeriet kommer efter en forespørgsel fra JP Aarhus på en kommentar til udtalelser fra borgmester Jacob Bundsgaard (S).

Vi mangler stadig at få en forklaring på, hvordan i alverden det kunne gå i hårdknude på den måde. Jacob Bundsgaard (S), borgmester i Aarhus

For selv om letbanen er kommet i gang, er der stadig dyb forundring og frustration over efterårets koksede godkendelses-forløb hos borgmesteren.

»Der er behov for en ekstern undersøgelse af forløbet i konflikten mellem Trafikstyrelsen og Aarhus Letbane, for det var jo ikke tilfredsstillende for nogle af parterne. Vi mangler stadig at få en forklaring på, hvordan i alverden det kunne gå i hårdknude på den måde, og formålet med en undersøgelse er både at få et blik på det historiske og samtidig at forhindre en gentagelse for de store letbaneprojekter i Odense og København,« siger borgmesteren.

En advokats vurdering

På grund af den tilspidsede situation bestilte bestyrelsen for letbanen to gange i efteråret juridiske notater hos selskabets advokatfirma Plesner, fortæller Johnny B. Hansen, formand for Aarhus Letbane:

»Det er klart, at når sådan en forsinkelse kommer, og der er så stor usikkerhed om, hvad baggrunden egentlig er, så er bestyrelsen nødt til at høre en advokats vurdering af forløbet. Og det har vi gjort i løbet af efteråret i to omgange,« siger han.

I det seneste notat fra den 15. december 2017 påpeger advokatfirmaet bl.a., at det forekommer uklart, hvad Trafikstyrelsen ønsker fra Aarhus Letbane for at give en godkendelse.