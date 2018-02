Aarhus Airports passagertal er efter flere års fald på vej op. Således er udenrigstrafikken i årets første måned steget hele 34,7 pct., og dermed bliver den totale vækst i trafikken på 9,6 pct. sammenlignet med januar 2017.

Efter åbningen af flere nye ruter var forventningen, at flere passagerer ville bruge lufthavnen, men lufthavnsdirektør Peter Høgsberg glæder sig alligevel over de nye passagertal.

Peter Høgsberg, direktør, Aarhus Lufthavn

»Resultatet er meget tilfredsstillende og er i den grad et resultat af en øgning af rutenettet i 2018. Endnu mere positivt er det, at rutenettet har sikre udsigter til at blive øget betragteligt – ikke mindst når SAS fra foråret åbner nye ruter til Split, Nice, Mallorca, Oslo, Malaga og Stockholm,« siger Peter Høgsberg.

Gdansk og London

Den kraftige forøgelse af antallet af udenrigspassagerer er bl.a. et resultat af den helt nye Ryanair-rute til Gdansk. Ifølge direktøren har det også haft positiv betydning, at der er etableret flere afgange på Ryanairs rute til London. Dertil kommer den nye Prag-rute med Czech Airlines. Denne rute har imidlertid kun fløjet i den første uge af januar grundet en planmæssig pause, hvilket ifølge Peter Høgsberg giver grund til øgede forventninger til de fremtidige passagertal.

Nedgang indenrigs

På indenrigstrafikken kan Aarhus Airport dog notere en nedgang på 2,9 pct. i sammenligning med januar 2017. Denne udvikling følger en generel tendens omkring indenrigsflyvning i Danmark, men Aarhus Airport forventer at se kurven gå opad, når SAS i april øger frekvensen med yderligere to daglige afgange mellem Aarhus og København. Dermed vil der fremover være 10 daglige returflyvninger mellem Danmarks to største byer.

Også chartertrafikken fra Aarhus Airport ligger lavere end for et år siden. I januar faldt flyrejserne med 6,5 pct. sammenlignet med den tilsvarende periode året forinden.