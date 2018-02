Fællesskab og præmier skal få flere til at kvitte smøgerne

I Syddjurs Kommune er det hver femte over 18 år, der ryger. Undersøgelser viser, at 7 af 10 rygere gerne vil kvitte smøgerne, og får man støtte til sit rygestop, er der dobbelt så stor chance for, at det lykkes. Derfor fortsætter Syddjurs Kommune kampagnen ”Syddjurs kvitter smøgerne”. 125 rygere deltog i programmet i Kolind, Mørke, Ebeltoft, Knebel og Hornslet. Denne gang er det rygere i Ryomgård og omegn, der har chancen for at blive røgfrie og samtidig vinde præmier, der er sponsoreret af virksomheder i lokalområdet.

»Med ”Syddjurs kvitter smøgerne” flytter vi rundt i kommunen med vores rygestoptilbud, så vi kommer tættere på borgerne i hele kommunen. Vi håber, at der er mange borgere, der også denne gang er klar til at tage imod det gratis tilbud om rygestop,« siger Jan Fischer (S), der er formand for udvalget for sundhed, ældre- og socialområdet i Syddjurs Kommune.

Konkurrencen skydes i gang ved en introaften onsdag den 21. februar klokken 18.30-20 i Ringparken Ryomgård, hvor man både kan høre mere om konkurrencen og tilmelde sig. Herefter følger syv onsdage med caféaftener, hvor deltagerne både kan finde inspiration fra oplægsholdere og opbakning fra rygestoprådgivere og de andre deltagere.

Syddjurs kvitter smøgerne er for alle rygere, både dem der ryger 5 og 60 cigaretter om dagen. Alle er velkomne til at deltage i Ryomgård, uanset hvor i kommunen de bor.

Kampagnen er et supplement til både de individuelle og de ugentlige rygestopforløb, der kører hele året, oplyser Syddjurs Kommune.