Kulturkøkken skal renoveres

Et enigt byråd i Odder Kommune har sagt ja til, at man kan gå i gang med anden etape af renoveringen af kulturkøkkenet i sundheds-, kultur- og erhvervshuset Vitapark i Odder. Kulturkøkkenet holder til i det gamle sygehuskøkken og kan lejes til arrangementer og aktiviteter inden for kultur, sundhed og erhverv.

Til anden etape af renoveringen er der afsat en anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. I budgettet for 2018 er der afsat 1 mio. kr., mens de resterende penge skal findes i budgettet for 2019.

I december 2016 besluttede byrådet at bevillige en anlægsbevilling til kulturkøkkenets første etape – i alt 1.364.000 kr. Første etape blev igangsat i starten af 2017 og afsluttet juli 2017. Første etape indeholdt nedbrydningsarbejde af asbestlofter, kølerum, el- og vvs-installationer, samt etablering af nye installationer, loft, vægge, gulv og brandsikring. Facaderenovering i form af nye vinduer og branddøre er også foretaget, dog under Vitaparks eget budget.

I anden etape ønsker Vitapark at færdiggøre kulturkøkkenet, således at det får etableret den ventilation, de toiletter og det køkken, der er nødvendige, for at rummet kan godkendes til endelig ibrugtagelse, og derved rumme 280 personer.

»Det giver endnu bedre muligheder for at lave gode arrangementer,« sagde Lone Jakobi (V) under mandagens behandling i byrådet.

Den radikale Kresten Bjerre udtrykte glæde over, at man nu kan tage det næste skridt i renoveringen.

»Når vi skaber rammerne, er der også nogle, der fylder dem ud, så det bliver et levende kultursted,« sagde han.

Også Dansk Folkeparti bakkede op om bevillingen, men havde gerne set, at man havde fundet hele beløbet i indeværende års budget.

»Vi går ind for det, selv om jeg synes, at det er en lidt skidt ting, at vi trækker næste budgetår ind,« sagde John Rosenhøj.

Kulturkøkkenet har blandt andet været brugt til sundhedskonference, koncerter, kunstudstillinger, workshops med mere, men har trods sit navn endnu ikke haft et decideret køkken.