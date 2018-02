På mandagens møde i magistraten blev en ny investeringsplan godkendt. Et markant punkt i planen drejede sig her om den nye skraldeplan omkring organisk affald.

Her anslås det, at kommunen skal bruge 30 mio. kr på nye affaldsbeholdere og 5 mio. kr på ombygning af nye containere, hvis forslaget om sortering af madaffald går igennem.

Det var dog ikke alle på magistratmødet, der godkendte beslutningen uden videre. Rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek, tog forbehold med henblik på at diskutere sagen grundigere i Venstres byrådsgruppe.

»Det er en stor sag, som kommer til at have vidtrækkende konsekvenser for mange borgere i Aarhus Kommune. Der er mange fornuftige investeringsemner i planen, og så er der ting, som jeg ikke vil tage stilling til, før vi har drøftet det i byrådsgruppen. Det er en meget kompleks sag,« forklarede han tirsdag.

Investeringsplanen vil ifølge Bünyamin Simsek blive diskuteret på byrådsmødet d. 28. februar.

»Jeg vil gerne komme mere konkret ind på sagen, når vi kommer tættere på en beslutning i byrådet. Planen er lagt ud efter magistratens anbefaling, så det giver en retning om, at der er et flertal for den i byrådet. At jeg tager forbehold betyder ikke nødvendigvis, at jeg er uenig i beslutningen,« siger han.

Investeringsplanen er sat i værk af den forhenværende teknik- og miljørådmand Kistian Würtz (S) og omhandler bl.a. planen for affald og genbrug i 2018-2027. Her er fokus på mere genanvendelse af organisk affald i højsædet.

Affaldssortering: Flere spande på vej

På halvandet år er antallet af kommuner, hvor borgerne sorterer det organiske affald, steget med 40 pct. I 31 kommuner på landsplan sorterer borgerne deres madaffald og sender det til genanvendelse.

Ifølge Aarhus Kommunes hjemmeside skal de kommunale målsætninger om skrald i Aarhus Kommune leve op til de landspolitiske målsætninger, der lyder på, at 50 pct. af husholdningsaffaldet skal genanvendes i 2022. Det vurderes her, at genanvendelsen af organisk affald er nødvendig for at opnå denne målsætning.

I dag er genanvendelsesprocenten i Aarhus Kommune på 30 pct.