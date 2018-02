Det var formentlig ikke mange, som for et år siden havde forventet, at den dengang blot 19-årige Anders Antonsen fra Aarhus skulle spille sig forbi Jan Ø. Jørgensen i DM-finalen i herresingle og tage titlen som Danmarks bedste badmintonspiller.

I år er det derfor på ganske andre vilkår, at Anders Antonsen går ind til DM i badminton, som begynder onsdag eftermiddag i Ceres Park & Arena i Aarhus.

Her kan den unge aarhusianer ikke komme fra baghjul igen og overraske. I år er Anders Antonsen sammen med den danske verdensmester Viktor Axelsen de to herresingle-spillere, som alle på forhånd har rettet fokus mod.

DM giver ikke point til verdensranglisten eller store pengepræmier, men det er prestige, og man vil gerne sætte sig i respekt over for de kolleger, som jeg træner med hver dag. Anders Antonsen DM giver ikke point til verdensranglisten eller store pengepræmier, men det er prestige, og man vil gerne sætte sig i respekt over for de kolleger, som jeg træner med hver dag.

På trods af det øgede fokus føler Anders Antonsen dog ikke, at hans tilgang til DM bliver markant anderledes, end den var for et år siden.

»Jeg lægger ikke det helt store i, at jeg i år er forsvarende mester kontra sidste år. Jeg er selvfølgelig blevet fortalt det mange gange, men jeg tænker ikke DM så meget anderledes. Jeg går ind til DM for at vinde det. Hvis noget skulle være anderledes, er det, at der er lidt mere pres på mine skuldre i år, men det er også okay,« siger Anders Antonsen.

Tænker på triumfen

Anders Antonsen fulgte da også sin titel som dansk mester i 2017 op med flere flotte resultater i sidste sæson, hvor han blandt andet var i hele tre Superseries-semifinaler.

Jim Laugesen, der er badmintonekspert på TV 2, udtalte i november 2017 til Jyllands-Posten, at selvom det er fantastisk at vinde DM, er det netop de store turneringer som f.eks. Superseries-turneringer, der virkelig tæller for de danske spillere.

Aarhusiansk danmarksmester har imponeret stort: Det overraske

Det er Anders Antonsen også enig i, men den 20-årige aarhusianer fortæller alligevel, at DM betyder meget for ham, og det er en turnering, han meget gerne vil vinde.

»Jeg tror, at DM har en lidt større betydning for mig, end det måske har for en del af de andre danske topspillere. Jeg havde en rigtig god oplevelse med sejren i en alder af kun 19 år. Det var ret specielt og mit gennembrud på den danske scene i hvert fald. Det betyder en del, og det er en oplevelse, jeg tit tænker tilbage på. Især finalen mod Jan Ø. Jørgensen. Det var en stor oplevelse,« siger Anders Antonsen.

Samtidig er DM en mulighed for at sætte nogle interne magtkampe på plads for de mange danske spillere, der dagligt træner med hinanden på landsholdstræningen i Brøndby.

Anders Antonsen 20 år, født og opvokset i Aarhus. Spiller for Aarhus Badmintonklub, men træner på det nationale træningscenter i Brøndby til daglig. Vandt sin første Grand Prix-turnering i november 2016 ved Scottish Open. Blev danmarksmester og vandt EM-sølv i 2017. Han var i 2017 med til sit første VM. Han spillede sig i tre semifinaler ved Superseries-turneringer i 2017: India Open (marts) French Open (oktober) Hong Kong Open (november)

»DM giver ikke point til verdensranglisten eller store pengepræmier, men det er prestige, og man vil gerne sætte sig i respekt over for de kolleger, som jeg træner med hver dag. Det er sjovt at spille om håneretten. Samtidig er det fedt, at DM er i Aarhus. Jeg er glad for at komme hjem til Aarhus, når jeg kan. Jeg plejer også at have det godt med at spille i Aarhus,« siger Anders Antonsen.

Svære kampe i vente

Titlen som regerende danmarksmester betyder også, at Anders Antonsen ikke skal i kamp onsdag, som ellers er førstedagen for DM.

Anders Antonsen er seedet etter efter Viktor Axelsens afbud tirsdag og indtræder nemlig først i kvartfinalerne ved DM, som spilles torsdag aften.

Derfor undgår Anders Antonsen at skulle spille to kampe, men det er både en fordel og en ulempe, mener han.

»Det er specielt, at vi er nogle, som først skal i kamp i kvartfinalerne. Det er lidt i fordel i forhold til, at der nok bliver sparet nogle kræfter, men samtidig er det også sådan, at jeg skal møde en rigtig god modstander i første kamp, hvor jeg ikke har haft et par kampe til at vænne mig til forholdene i hallen. Så det er både en fordel og ulempe ved det,« siger Anders Antonsen.

Antonsen jagter den store triumf i 2018: Vil vinde en Superseries

Anders Antonsen, der lige nu er rangeret som 13. bedste spiller i verden, kan, hvis favoritterne vinder deres kampe, se frem til at møde Emil Holst i kvartfinalen. I semifinalen venter verdensranglistens nummer 17, Hans-Kristian Vittinghus, hvis denne og Anders Antonsen formår at vinde hver deres kvartfinale.

Derfor mener Anders Antonsen heller ikke, at han har fået god lodtrækning.

»Lodtrækningen er ikke god, men der er super dygtige spillere med ved DM, også nogle, som ikke træner med på landsholdstræningen. Så uanset hvad skal der spilles helt op til niveau, hvis man skal gå hele vejen. Emil Holst er en rigtig god spiller, som har slået både Lin Dan og Viktor Axelsen på sine bedste dage, så hvis han når kvartfinalen, bliver jeg matchet hårdt fra start,« siger Anders Antonsen.