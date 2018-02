Vinterferie: Her kan ungerne blive underholdt

At lave den fuldstændige oversigt over, hvad familiernes juniorer kan beskæftige sig med, mens der er vinterferie, er en lige så håbløs opgave, som at skulle lave den fuldstændige liste over ministerielle bortforklaringer.

Men vi kan da komme med nogle ideer fra de østjyske kommuner. Og husk – kommunegrænser må gerne passeres, hvilket betyder, at alle de følgende ideer og tilbud er åbne for alle, og ikke kun for hjemkommunens borgere.

Odder

Vi starter rundturen i syd. I Odder:

På Odder Bibliotek er der fra 10. til 17. februar kreativt værksted, hvor de skolefrie kan dekorere eget og sejt penalhus.

Det bliver slimet, kommer til at lugte fælt og bliver en fantastisk (u)appetitlig oplevelse. Kattegatcentret, hvor Doktor Knivskarp dissekerer en kæmpe havål Det bliver slimet, kommer til at lugte fælt og bliver en fantastisk (u)appetitlig oplevelse.

Odder Museum går i ferieugen i luften med en række aktiviteter for børn og udstillinger for de voksne.

Til børnene tilbydes støbning af tinsoldater og prinsesser, bolsjefremstilling og lysstøbning. Og museets populære opdagelsestur skal gås endnu en gang. På den skal deltagerne og deres rejsefører Ole Sørensen finde forunderlige ting og historier på den godt to kilometer lange travetur.

Om datoer, priser og tilmelding: se oddermuseum.dk

Skanderborg

Igen i år er der masser af vinterferieaktiviteter for børn og deres voksne i Kulturhuset Skanderborg, Park Bio og på Skanderborg Bibliotek

Allerede torsdag d. 11. februar starter løjerne med Park Bios Danmarkspremiere på Disneys nye tegnefilm "Prinsessen og Frøen” kl. 16, og kl. 18.30 er der Danmarkspremiere på "Far Til Fire På Japansk."

I Kulturhuset er der masser af aktiviteter hele ugen. Børnene kan deltage i en sms-klima-konkurrence udarbejdet af Miljøagent Grøn. Konkurrencen er en skattejagt med poster gemt i Kulturhuset samt sjove og tankevækkende klimaspørgsmål. Der er flotte præmier til tre heldige vindere.

Tirsdag åbner biblioteket dørene for spil – deltagerne selv laver. Der kommer også dukkeforestillingen, Legoklodsebyggeleg.

Se mere på kulturhuset-skanderborg.dk

Favrskov

Her er tilbuddet vinterferie på biblioteket. Og det dækker over muligheden for at komme med til at pynte et kæmpefastelavnsris eller lave valentinskort, bogmærker og slim.

Tirsdag den 13. feb. fejres desuden den internationale pandekagedag. Der er også kuffertcirkus og fysikshow.

De præcise oplysninger om steder, datoer og klokkeslet: favrskovbib.dk

Syddjurs

Her er der også gang i den.

Ree Park: Der holdes Dyrenes fastelavnsfest, og løven slås af tønden, 10., 14., 17., 21. og 24. februar.

Den interne jernbane Amerika Expressen kører, og herfra kan ses ulvene og måske bjørne.

Glasmuseet: Glasmaling og familierundvisning. Gå på opdagelse i museets udstillinger på egen hånd og løs opgaver undervejs.

Fregatten Jylland: Kom og oplev den nye særudstilling "Modeller på podier" om modelbyggernes forunderlige verden. Tag også på piratjagt med fregattens guider og på skattejagt, lav reb og meget mere.

Også på kommunens biblioteker er der vinterferie-aktiviteter.

Norddjurs

På Gammel Estrup får børnene deres eget museum. De kan i hvert fald komme til at prøve kræfter med rigtigt museumsarbejde, når Estrups formidlere finder graveredskaber og museumsgenstande frem. Museumsformidler Anders Sinding fortæller:

»Historiske genstande fra herregården skal udgraves, registreres og formidles i Gammel Estrups eget børneværksted. Vi skal lære om historiske perioder, og hvis man har lyst, kan man klæde sig ud i historisk tøj og få taget sit eget portrætfoto. Billederne skal desuden bruges til den næste store udstilling på Gammel Estrup – Mit Gammel Estrup,« forklarer han.

Børneværkstedet er åbent fra klokken 12 til 15 hver dag i skolernes vinterferie 10. til 18. februar.

Kattegatcentret byder sig også til.

Der skal tilberedes fiskesuppe over et knitrende bål, gås på opgavejagt i udstillingen, klædes ud, slåes havkat af tønden med mere. F.eks. vil Doktor Knivskarp dissekere en kæmpe havål.

»Det bliver slimet, kommer til at lugte fælt og bliver en fantastisk (u)appetitlig oplevelse,« lover centret.

Datoer og tider: kattegatcentret.dk

Det var nogle af tilbuddene. Der findes mange, mange flere rundt i det østjyske, man kan spore sig frem til.

Og så er der jo den bunke, der er uendeligt meget større, men som ikke kan findes på internettet:

Nemlig alle de tilbud, samvær og oplevelser familierne selv finder på – ude og inde. God ferie.