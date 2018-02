Politiet efter fire sigtelser i ny børnepornosag: »Flere kan følge efter, som vores efterforskning skrider frem«

Efter den omfattende børnepornosag, hvor mere end 1.000 unge er blevet sigtet for at dele sexvideoer med mindreårige, er endnu en sag nu dukket op. Denne gang i Aarhus.

Østjyllands Politi har indtil videre sigtet fire unge mennesker i forbindelse med deling af en sexvideo. På videoen er der en 13-årig pige og en 14-årig dreng, som begge er lokale i Aarhus. Politiet advarer mod at dele videoen, hvis man kommer i besiddelse af den.

»Vi er i fuld gang med at efterforske sagen og har foreløbigt sigtet fire unge mennesker i alderen 14-16 år. Flere kan følge efter, som vores efterforskning skrider frem. Vi opfordrer kraftigt til, at man henvender sig til os, hvis man modtager den pågældende video, og at man under ingen omstændigheder deler den med andre,« siger politiinspektør René Raffo, Østjyllands Politi.

Politiet blev første gang bekendt med sagen den 12. januar, hvor der kom en anmeldelse om en sexvideo, som florerede blandt unge i den nordlige del af Aarhus. Ifølge politiet blev videoen første gang delt den 11. januar på et socialt medie, hvorefter den er blevet delt videre blandt de unge. Det vides ikke, hvor mange mennesker, der har delt videoen.

Blandt de fire sigtede personer er der tale om en 14-årig dreng, en 14-årig pige, en 15-årig dreng og en 16-årig dreng. Alle er fra Aarhus.

Sexvideo var børneporno: »Du burde have indset, at det var noget, som du burde have holdt dig langt fra« Både i Randers og i Lyngby er unge mænd blevet dømt for distribution af børneporno, fordi de på sociale medier har delt en sexvideo med to 15-årige.

I forlængelse af sagen har Østjyllands Politi indledt et samarbejde med Nationalt Cybercrime Center (NC3) og været i dialog med flere sociale medier og Aarhus Kommune for at forebygge, at videoen bliver delt yderligere.

Selvom det kan virke som en uoverskuelig opgave at stoppe en video eller et billede fra at blive delt på internettet, er det ikke en umulig opgave for NC3, fortæller René Raffo.

»De kan godt stoppe den i samarbejde med de sociale medier. Kort sagt fungerer det sådan, at en fil bliver tillagt en kode, som en slags DNA. Og når et medie så genkender den, bliver den stoppet.«

Men det er ikke til at sige, hvor lang tid det vil tage.

Samtidig skal samarbejdet med kommunen forbedre det præventive arbejde omkring børnepornosager, hvor nogle SSP-medarbejdere vil blive sat ind, ligesom skolen også har været ude på den pågældende skole og tale om hændelsen.

Sagen er under efterforskning hos politiet og endnu kun i sin helt spæde start. Derfor vil politiet heller ikke komme sagen nærmere på nuværende tidspunkt af hensyn til de involverede.