Affaldssortering: Flere spande på vej

Beboerne i Aarhus Kommune skal sortere mere affald. I hvert fald hvis magistraten skal bestemme. Nye investeringer angående Affaldvarme i Aarhus Kommune blev mandag godkendt i magistraten. I den nye investeringsplan er der i alt 58 anlægsprojekter, som foreslås gennemført i perioden 2016-2025.

Et af de mere markante punkter i investeringsplanen drejer sig om organisk affald. Organisk affald er bl.a. madaffald, der er biologisk nedbrydeligt. Hvis den nye affaldsplan træder i kraft vil det formentlig betyde nye affaldsbeholdere til hver husstand. Det anslås at komme til at koste 30. mio. kr. i nye beholdere alene.

En eventuel ordning for sortering af organisk affald vil betyde et behov for ombygning af 500 nedgravede containere i Aarhus Kommune. Det forventes at koste 5 mio. kr.

Der er tidligere i Aarhus Kommune blevet eksperimenteret med indsamling af organisk affald. I perioden 2001-2004 blev aarhusianerne opfordret til at sortere affaldet i henholdsvis sorte og grønne affaldssække. Indsamlingen blev dog opgivet igen, fordi ordningen ikke gav den forventede miljøeffekt og var for dyr i drift.

Investeringsplanen kommer ifølge referatet fra magistraten ikke til at medføre takstændringer de kommende år. Årsagen hertil er, at flere af projekterne har en meget kort tilbagebetalingstid, eller har en så stor besparelse i driften, at det modsvarer omkostningerne.

På Aarhus Kommunes hjemmeside oplyses det, at rådmand for Teknik og Miljø Bünyamin Simsek tog forbehold over for indstillingen.

Det vurderes, at der årligt vil kunne indsamles 15.000-20.000 ton organisk affald i Aarhus Kommune, når en bæredygtig behandlingsmetode er fundet.