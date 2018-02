Canblau på Klostertorvet i Aarhus har siden restaurantens åbning i 2010 været associeret med original spansk tapas af høj kvalitet, hvor gæsterne flittigt her besøgt restauranten for at få serveret lækre skinker, oliven eller måske patatas bravas, de klassiske, kvadratiske spanske kartofler.

Men fra begyndelsen af marts er de små spanske delikatesser ikke det eneste, man kan få serveret, hvis man aflægger den aarhusianske restaurant et visit.

I disse dage er Canblau begyndt at bygge om, så der inde i selve restauranten bliver skabt endnu en restaurant, hvor kød er i højsædet.

Navnet på det nye tiltag får derfor også navnet Slagterbørsen, hvor de små spanske tapasretter bliver skiftet ud med en trerettersmenu bestående af mere rustikke anretninger, fortæller medejer af Canblau Claus Broberg.

De, der har bygget El Nacional, tror på et liv før døden. Vores drøm har været at lave en miniudgave af El Nacional i Barcelona. Jimmy Holm, køkkenchef og medejer, Canblau

»Slagterbørsen bliver en restaurant, hvor hovedfokus er kød. Det er kød, som smager helvedes godt, og der bliver serveret meget af det. Det, vi gør med Slagterbørsen, er ikke at lave små retter som vores tapas, men vi serverer måltider med det hele, hvor folk på forhånd ved, hvad det koster. 500 kroner for tre retter med vin ad libitum i to timer,« siger Claus Broberg.

Guldrummet som leverandør

Kødet, som bliver serveret på Slagterbørsen, bliver ikke bare tilfældigt udvalgt kød, fortæller Claus Broberg.

Slagterbørsen har nemlig fået adgang til Guldrummet, som er en lille afdeling hos Danish Crown, hvor slagteriet kun har kød fra nøje udvalgte producenter og de bedste udskæringer.

Ifølge Claus Broberg er det kun 20-30 restauranter i Danmark, som har adgang til at købe kød fra Guldrummet hos Danish Crown, men fordi nicheafdelingen ikke tager hvad som helst fra i den normale kødproduktion, ved Slagterbørsens kommende gæster heller ikke på forhånd, hvad de får serveret.

»Når du får dit kød på Slagterbørsen, er der nok af det, og det smager helvedes godt, men vi lover ikke på forhånd, hvilken udskæring fra dyret du får. Det kan du først få at vide, når du kommer. Det er, fordi vores udvalg kommer til at variere, i forhold til hvad Guldrummet hos Danish Crown har hjemme, og hvilke udskæringer vi gerne vil servere. Vi har også sagt til Danish Crown, at vi gerne vil være med til at eksperimentere med anderledes udskæringer. Vi ved, at vores kokke er gode nok til at håndtere det,« siger Claus Broberg.

Canblau udvider Slagterbørsen

Kød er hovedfokus, og der bliver serveret en trerettersmenu, som man selv kan vælge.

Til maden er der fri vin i to timer, og prisen bliver 500 kr., hvis man vælger svin til hovedret, 550 kr. hvis man vælger lam, og 600 kr. hvis man vælger okse.

Al kødet bliver leveret fra Guldrummet hos Danish Crown, som er en afdeling med særligt udvalgte produkter.

Slagterbørsen får plads til 80 spisende gæster og åbner først i marts.

Et liv før døden

Stiftelsen af Slagterbørsen handler dog ikke kun om, at Canblau vil udvide sit forretningsgrundlag, fortæller medejer og køkkenchef Jimmy Holm.

Idéen til Slagterbørsen kommer nemlig efter inspiration fra den spanske restaurant El Nacional i Barcelona, hvor der i et gammel pakhus er flere restauranter i den ene restaurant.

Hos El Nacional kan man nemlig vælge mellem at spise i afdelinger som østersbaren, tapasrestauranten, brasseriet eller blot sætte sig i vinbaren eller cocktailbaren.

Allerede første gang, da Jimmy Holm besøgte El Nacional, blev køkkenchefen nemlig overvældet af glæde, og siden da er pakhuset i Barcelona et fast stop på hans og Claus Brobergs mange årlige visitter i Spanien.

»Når man går ind igennem porten til El Nacional, får man et smil på læberne, som man ikke troede kunne blive så stort. Det forklarer alt. Man åbner dørene, og så bliver man mødt af et lille univers, der er fyldt med livsglæde. De, der har bygget El Nacional, tror på et liv før døden. Vores drøm har været at lave en miniudgave af El Nacional i Barcelona. Det her med, at man går ind i en restaurant, hvor man har en masse forskellige tilbud,« siger Jimmy Holm.

Tapasbar flytter i nye lokaler

Selv om Canblau i Aarhus har hele 1.100 kvm at boltre sig på, bliver Slagterbørsen dog den eneste tilføjelse til restauranten, som allerede i 2016 fik tilføjet ginbaren Bar Plata på samme adresse.

Bar Plata bliver dog flyttet i ombygningen af Canblau og kommer fra begyndelsen af marts til at ligge i midten af restauranten som et samlepunkt for Slagterbørsen og det originale Canblau med tapas på menuen.