Kovending: S klar til højhus, som blev droppet af S

Det var S-rådmand Kristian Würtz (S), der i marts sidste år afviste en plan om et højhus ved Europaplads.

Men det er også Socialdemokratiet, der nu formentlig baner vej for en genoplivning af højhusplanen som led i en indstilling om tillæg til højhuspolitikken, som skal behandles på byrådsmødet onsdag.

Den konkrete indstilling giver ganske vist ikke en tilladelse til højhus ved Europaplads, men S vil være klar til at se på en dispensation i den konkrete sag.

Det oplyser Ango Winther, teknisk ordfører i S:

»Vi siger ja til den indstilling, der ligger, men vi signalerer også, at det projekt, som man rimeligvis var langt med, godt vil kunne fremsendes igen på et tidspunkt til en fornyet behandling. For selv om vi vedtager en afgrænsning, der siger ingen højhuse i det område, er der mulighed for at lave en dispensation,« siger han.

Meget krudt

Desuden vil partiet have undersøgt forløbet omkring hele højhusprojektet, hvor kommunen har fået kritik for unfair behandling af udvikleren med flere års samarbejde og udvikling ned i detaljer, som så ender med et blankt afslag på hele højhusplanen.

Sagen kort Højhus ved Europaplads Et team under navnet Europaplads ApS indsender i 2006 en plan om at bygge et højhus ved Europaplads. Projektet videreudvikles fra omkring 2014 i tæt samarbejde med bl.a. stadsarkitekten og andre medarbejdere i teknisk forvaltning.

I marts 2017 meddeler teknisk rådmand Kristian Würtz (S) imidlertid, at han ikke vil godkende byggeriet.

Højhuset er på byrådets dagsorden onsdag.

»Vi synes, at bygherren har brugt meget krudt på projektet og været langt i processen, og derfor vil vi gerne tale med bygherre og forvaltningen for at komme til bunds i sagen. Herunder skal vi have opklaret, hvordan der kunne sendes en regning for byggesagsbehandling til bygherren, selv om projektet ikke blev godkendt,« siger Ango Winther.

Den konkrete regning på 4.908,25 kr. blev den 31. juli 2017 sendt til projektudvikleren Europaplads ApS. Og den er i øvrigt betalt, oplyser Claus Rasmussen, der er rådgiver for udviklerne.

»Regningen viser blot, at vi var meget langt i arbejdet, og vi var helt nede på en detaljeringsgrad, hvor vi drøftede beplantning og skraldespande,« siger han og fortsætter:

»Nu vil vi afvente byrådets debat onsdag, men det er da meget positivt, at Socialdemokratiet igen er åbent for at drøfte projektet,« siger Claus Rasmussen.

Bag Europaplads ApS står Poul Kristiansen, der er tidligere medejer af Tvilum-Scanbirk-koncernen i Silkeborg, og Finn Bach Petersen, som bl.a. er medejer og udvikler af anden etape af Aabyen på Søren Frichsvej.