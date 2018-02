Kritik fra én rådmand til den tidligere: Han har ikke levet op til sit ansvar

Borgerne i Solbjerg er frustrerede over udsigten til at få anlagt jernbaneskinner til et højhastighedstog igennem eller forbi byen. Den ansvarlige rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek (V), har meldt ud, at han støtter borgerne, og at han som Venstre på landsplan er imod timemodellen, der skal sikre en times togkørsel mellem de store byer.

Nu langer han ud efter forgængeren Kristian Würtz for ikke at have sikret, at Aarhus Kommune kan stå samlet bag et samlet høringssvar til Aarhus Kommune indenfor tidsfristen.

Banedanmark åbnede den 7. december for høringsprocessen, der varer indtil 18. februar.

Høringssvaret fra Aarhus Kommune bliver sendt afsted med et forbehold for, at det måske skal revideres, efter at byrådet har diskuteret sagen.

Det er der ikke noget usædvanligt ved, når kommunen skal afgive høringssvar til store statslige projekter, lyder det fra kommunens juridiske afdeling. Men Bünyamin Simsek mener, at Kristian Würtz (S) burde have sat gang i udarbejdelsen af et høringssvar alligevel.

»Han behøvede jo ikke vente på, at høringsperioden åbnede. Det er rådmandens ansvar at sørge for, at Aarhus indgiver et høringssvar, og det arbejde kunne Kristian Würtz have indledt allerede i november eller oktober,« siger Bünyamin Simsek, der ikke mener, at hans forgænger har levet op til sit ansvar.

»Den tidligere rådmand har ikke handlet og igangsat processen, så vi tidsnok er i stand til at drøfte sagen politisk. Han har syltet det mere eller mindre ubevidst, det er min helt klare konklusion.«

Vi kommer på bagkant

Det er en længere proces for forvaltningen at udarbejde et høringssvar, som først skal drøftes i teknisk udvalg og siden sendes til drøftelse og godkendelse i byrådet. Selvom rådmanden satte forvaltningen i gang med arbejdet, kort efter han var tiltrådt, kan det ikke nås til høringsfristen den 18. februar.

Ny linjeføring En ny togstrækning imellem Hasselager og Hovedgaard er nødvendig, hvis det skal lykkes med kun en times køretid mellem landets større byer. Der er tegnet tre forslag op til en mulig linjeføring: en vestlig over Stilling Sø, en central, der går gennem Solbjerg by, og en østlig, der går øst om Solbjerg. Timeplanen er lavet med udgangspunkt i, at togene kører 220 km/t. Torsdag indgik et bredt flertal i Folketinget en aftale om indkøb af nye tog, som kun kan køre 200 km/t. Det gør det svært at få den såkaldte timeplan til at fungere.

Som rådmand vil Bünyamin Simsek stå for et forholdsvis negativt høringssvar, som opfordrer til helt at skrinlægge planerne om en ny linjeføring.

»Indholdet vil bære præg af, hvad jeg mener er vigtigt ift. at varetage borgenes interesser,« siger han.

Men det kan altså nå at blive ændret efter en behandling i byrådet. Konsekvensen af at sende et ufærdigt svar, mener rådmanden, er, at Aarhus kommer på bagkant, og at byrådet fremstår splittet i stedet for samlet om en afvisning.

»Det kan også resultere i splittelse, hvor vi går i hver sin retning, fordi vi ikke har tid til at snakke sammen og nå hinanden.«

Bed om udsættelse

JP Aarhus ville gerne have haft Kristian Würtz’ kommentar til anklagerne om, at han ikke har løftet sit ansvar som rådmand. Men han sender ansvaret for at forklare videre til Ango Winther (S), der er ordfører på området.

Han er ikke enig i anklagen. »

»Jeg tror, det er i den ånd, at hvis han alligevel ikke var rådmand den 1. januar, hvilket der var meget snak om, så ville han lade opgaven ligge til den næste rådmand,« forklarer han.

»Men jeg mener absolut ikke, at tiden er forpasset,« siger han og peger på, at hvis Bünyamin Simsek havde iværksat arbejdet med høringssvaret allerede fra overtagelsen af magistratsafdelingen, ville der have været tid nok til at klare det indenfor fristerne.

Ango Winther anbefaler, at rådmanden beder om udsættelse i stedet for at sende høringssvaret, før det er byrådsbehandlet.

»Jeg tror, det vil vise sig, at der er flertal i byrådet for, at timemodellen er udmærket. Og det vil alt andet lige være et forkert signal at sende, at han er imod hele projektet og så bagefter konstatere, at der er flertal.«