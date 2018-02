AGF: Her er holdets nye anfører

FARO, PORTUGAL — Han har båret anførerbindet om armen i et par tilfælde, Pierre Kanstrup, men han kommer til at bære det fast i forårets kampe i Superligaen for AGF. For holdets tidligere anfører, Morten ”Duncan” Rasmussen, forlod i al hast klubbens træningslejr i Portugal midt i det hele, da han valgte at skifte til en polsk bundklub.

Pierre Kanstrup, vestegnsdreng med en fortid i Brøndby, er blevet udpeget som chefen på banen, og som sagt har han prøvet det før i de tilfælde, hvor Morten ”Duncan” Rasmussen ikke har været i startopstillingen.

Netop afskeden med Morten ”Duncan” Rasmussen kan indvarsle et farvel til en kultur i klubben, en måde at agere på, som i høj grad har været personificeret af angriberen, opvokset i AGF, og udset til at være den, der skulle lede AGF i de kommende år fra sin position højt i hierarkiet.

Sådan bliver det ikke, og man kommer ikke til at se Pierre Kanstrup udføre jobbet på samme facon. Hierarkiet vil stadig eksistere i AGF, men Morten ”Duncan” Rasmussens dominans på træningsbanen og i dagligdagen via den person, han er, er ikke måden, Pierre Kanstrup vil lede.

Nu er hierarkiet i truppen fladet mere ud, og det er typer som Pierre Kanstrup, Niklas Backman, Mustafa Amini, Martin Spelmann og Steffen Rasmussen, der primært skal definere omgangstonen i klubben.

På turen til Portugal har AGF spillet to kampe, begge er blevet vundet, og i aften spiller AGF så finale i The Atlantic Cup mod tjekkiske Jablonec. Det hold, som træner David Nielsen sender på banen fra start, vil på de fleste positioner blive det, som indleder Superligaen næste mandag på udebane mod Hobro.

På målmandsposten er Aleksandar Jovanovic sikker, da Steffen Rasmussen, som erobrede pladsen tilbage i efteråret, har indledt året med en knæskade.

Hvad med venstre back?

I forsvaret bokser træneren kun med en position: venstre back. Frederik Møller, som fik de fleste kampe i efteråret, har stort set ikke trænet i Portugal, efter han blev skadet i en testkamp i Aarhus. Jens Stage, som også kan udfylde positionen, plejer en muskelskade i låret, Jesper Juelsgård har ikke været med på træningslejren på grund af familieforøgelse, så derfor er U19-spilleren Daniel Thøgersen lige nu førstevalget. Da AGF slog kinesiske Beijing Guoan, passede midtbanespilleren Björn Daniel Sverrisson tjansen i den sidste halve time. På overbevisende facon, faktisk.

Kampen AGF-Jablonec Tid: 21.00 AGF (4-4-2, forventet): Aleksandar Jovanovic – Dino Mikanovic, Pierre Kanstrup, Niklas Backman, Daniel Thøgersen – Martin Spelmann, Adama Guira, Daniel A. Pedersen, Jakob Ankersen – Mustapha Bundu, Martin Pušić.

De øvrige i firebackkæden giver sig selv; Dino Mikanovic højre back og Pierre Kanstrup og Niklas Backman i det centrale forsvar.

På midtbanen er Adama Guira den, som David Nielsen satser på som bølgebryder og muskelmand. Ved sin side får han givetvis Mustafa Amini, men australieren er blevet sparet på træningslejren efter at have fået en mindre skade, så i stedet har Daniel A. Pedersen vikarieret. På højrekanten kommer Martin Spelmann til at suse rundt på vanlig aggressiv vis, mens Tobias Sana formentlig skal spille i venstre side. Svenskeren har været syg i flere dage i Portugal, så i dagens finale er det Jakob Ankersen, som indleder.

Efter anførerens farvel skal AGF-spillerne finde deres positioner i det nye hierarki i truppen. Foto: Gregers Tycho

Pušić er førstevalg

Oppe foran? Klubbens nye angriber, Martin Pušić, og han får selskab af Mustapha Bundu. Begge scorede, da AGF slog den kinesiske klub. Kasper Junker er først så småt ved at returnere efter en skadespause, men han vil om kort tid trænge sig alvorligt på, mens André Riel må se i øjnene, at han er fjerdevalg. I samme kategori som aflastningsspillere finder man Mikkel Rask og Nimo Gribenco.

Hurtigt og direkte

På taktiktavlen kommer AGF til at formere sig med to kæder af fire spillere, mens det offensive kan blive varieret, afhængig af modstander, og hvilke spillere der er i bedst form. Martin Pušić er åbenlyst hentet til for at glide direkte ind på holdet som forreste angriber, og han kan blive suppleret af Kasper Junker, Mustapha Bundu eller alternativt Tobias Sana, som så vil placere sig mellem Martin Pušić og de to centrale midtbanefolk. I den 4-4-1-1-opstilling kan det give fløjene rum til at satse offensivt. Set udefra vil AGF prøve at praktisere et hurtigt direkte spil, ikke så mange tværafleveringer, men i højere grad langs kanterne og i dybden til angriberne.

AGF har haft syv U19-spillere med på træningslejren. Seks af dem spillede den første time mod Beijing Guoan på ganske imponerende vis, og umiddelbart kan kantspillere som Magnus Kaastrup og Kasper Lunding godt forvente at få indhop i forårets kampe, især hvis AGF formår at spille sig nogenlunde fri af nedrykningsfaren. Også forsvarsspillerne Mads Mikkelsen og Sebastian Hausner er trådt et skridt op, og på et velfungerende hold behøver træner David Nielsen ikke at frygte, at de vil svække kollektivet, hvis de kommer i spil.

AGF er efterhånden ved at have noget, der ligner et hold med struktur, og ikke 11 individualister, der spæner rundt for sig selv, som det var tilfældet i lidt for mange kampe i efteråret.