Halmballer, el og varme for over en mia. kr. var populært i Lisbjerg

En sommertur i bil på de mindre veje i oplandet kan risikere at ende bag en stak halmballer med en fart på omkring 30 km/t. Følger man ballerne en del længere, end de fleste nok har tålmodighed til, vil man ofte se halmen ende som strøelse i en kostald eller som dyrefoder. Men siden april i fjor har der været god mulighed for, at ballerne ender i kedlerne på det nye biomassefyrede kraftvarmeværk på toppen af Lisbjerg Bakke.

Søndag formiddag inviterede værket for første gang interesserede på besøg, og trods februarkulden, som for en gangs skyld lod sneen dække jorden hvid, var varmeværkets forhal fyldt med mennesker kort efter dørene åbnede kl. 10.

»Jeg synes, værket er rigtig spændende. Det er spændende at se, hvordan Aarhus er på forkant med den bæredygtige udvikling,« sagde Charlotte Rønvig fra Risskov, mens hun varmede hænderne på en kop te og ventede på en rundtur i kraftvarmeværket.

Lisbjerg varmeværk er nu klar

Det biomassefyrede kraftvarmeværk er i høj grad automatiseret, og der er kun ansat 35 på værket. Foto: Mikkel Berg.

Charlotte Rønvig kunne se frem til at overvære bæredygtighed for 1,3 mia. kr., som er prisen for værket. Målet er, at det udelukkende skal fyre med halm, men for en sikkerheds skyld er værket konstrueret, så træflis kan udgøre halvdelen af brændslet. Byggeriet af kraftvarmeværket i Lisbjerg begyndte i 2014 og er sammen med Studstrupværket et vigtigt led i Aarhus Kommunes grønne energiomstilling.

Gammeldags høloft

I hold på 15 blev gæster iklædt gule sikkerhedsveste- og hjelme og ført ind i en af værkets tre store glasklædte bygninger, hvor det moderne maskineri mest af alt lugtede som et gammeldags høloft. Omkring 40 minutter tog en rundtur i varmeværket, som groft sagt fungerer således:

På alle hverdage ankommer ca. 65 lastbiler med 12-13 ton halm hver. I et modtagerrum bliver lastbilerne tømt af automatiske grabber, og halmen bliver testet for fugt. Er landmændenes halmballer for våde, bliver de sendt væk med halmen uden betaling. Godkendt halm bliver lagt i et lager med plads til omkring 3.500 baller – hvilket er nok til tre dages drift af værket. Fra lageret bliver halmballerne ført frem til fire transportbånd, der hvert andet minut fører en bigballe på omkring 500 kg ind i kedlen.

Kraftvarmeværkets nye skorsten er 104 meter høj - otte meter højere end spiret på Aarhus Domkirke. Foto: Mikkel Berg.

El og varme Bæredygtighed i Lisbjerg Det nye varmeværk i Lisbjerg leverede første gang fjernvarme den 2. april 2017. Værket skal bruge 230.000 tons halm om året og forbrænder ca. 48 halmballer i timen. Fjernvarme Aarhus har stået for at opføre kraftvarmeværket, som er et af Danmarks største. Det er opført som led i Aarhus Kommunes Klimavarmeplan, hvor fjernvarmeproduktionen skal omlægges til CO2-neutral fjernvarmeproduktion med forskellige energikilder. Værket skal fyre med halm, men kan fyre med 50 pct. træflis, og det skal levere 20 pct. af fjernvarmen i Aarhus-området

Kedlen ligner 10 postkasserøde containere stablet oven på hinanden og varmer et vandbad op på 530 grader. Dampen driver en turbine gemt i en kasse på størrelse med en stor to-etagers villa, og turbinen sender strøm ud til, hvad der svarer til forbruget i 62.000 hustande. Den resterende varme, efter at dampen har været igennem turbinen, sendes i store rør ud til aarhusianerne som fjernvarme.

Dårlig høst

»Hvad hvis landmændene ikke leverer det halm, de skal?« spurgte Knud Dinesen under en rundvisning. Han er selv landmand og leverer sin overskydende halm til et mindre varmeværk ved Randers.

»Ifølge kontrakten kan vi købe halm et andet sted på landmandens regning. Men i år får vi ikke nok halm, fordi høsten generelt har været dårlig, og så går vi ikke ud og slår leverandørerne i hovedet. I stedet for fyrer vi med 50 pct. træflis,« svarede Erik Vilstrup Sørensen.

Ud over at vise gæster rundt har Erik Vilstrup Sørensen en stor del af æren for, at Aarhus Kommune er kommet tættere på målet om en CO2-neutral varmeforsyning. Som projektleder for Fjernvarme Aarhus har han haft ansvaret for byggeriet af det biomassefyrede kraftvarmeværk.

»Det har været svært at blive færdig med så stort et projekt. Men heldigvis har vi haft mindre medieomtale end letbanen,« sagde Erik Vilstrup Sørensen og høstede nik fra et grinende publikum.

Projektlederen er stolt af værket og den bæredygtige profil. Men han er mest af alt stolt af, at byggeriet forløb uden ulykker.

»Det har været en tæt byggeplads, hvor der er blevet hejst mange tunge ting, mens 300 mand fra forskellige lande har arbejdet på byggeriet samtidig. Det er nok, bare en mand sløser, men det er ikke sket,« sagde han.