Comwell Hotel Aarhus vil udvide med 15 etagers og 198 værelser

Får Comwell Hotel sin vilje, vil det firestjernede hotel på Værkmestergade blive udvidet med en 15 etagers bygning formet som en trekant.

Det skriver Comwell Hotels i en pressemeddelelse.

Hotelkæden har fremsendt et forslag til udvidelsen til Aarhus Kommune.

Udvidelsen rummer 198 værelser, mødefaciliteter og en restaurant. På de øverste to etager etableres der selskabslokaler, lounge og en café, med udsigt over byen.

Foto: Arkitema Architects

Samtidig etableres der en gangbro over banelegemet, så hotellet forbindes med det centrale Aarhus.

»Vi er meget glade for den måde, vi er blevet modtaget på i Aarhus, siden vi åbnede Comwell Aarhus i 2014. Vi har gennem hele forløbet haft et fantastisk samarbejde med ejendommens ejer, familien Lorenzen, der også har givet os tilsagn om, at vil stå bag opførelsen af udvidelsen. En udvidelse af det nuværende hotel vil ikke alene tilføre den nye bydel omkring banegården en arkitektonisk smuk bygning men også en urban plads, som kommer til at samle området mellem Centralværkstedet og Frederiks Plads, hvor man kan nyde byens pulserende liv,« udtaler koncernchef Peter Schelde i en pressemeddelelse.

»Vi oplever en stigning i antallet af forretningsgæster på Comwell Aarhus, og sammen med den øgede opmærksomhed, som Aarhus velfortjent oplever i disse år, ser vi potentiale og udviklingsmuligheder i det forslag, vi er kommet med. Både for byen, området, hotellet og fremtidige arbejdspladser. Så vi ser frem til den kommende lokalplan for området og et fortsat godt samarbejde med Aarhus Kommune,« uddyber han.

Bliver lokalplanen vedtaget vil hotellet blive udbygget med 11.000 kvm.

Foto: Arkitema Architects

Det danske arkitektfirma Arkitema Architects står bag tegningen af den bygningen.

Arkitektfirmaet har tegnet en bygning med afrundede kanter, mens facaden ifølge Comwell Hotels vil bryde vinden fra vest, så der skabes mulighed for ophold i mellem de to bygninger.

Comwell Hotels oplyser, at byggeriet vil koste et trecifret millionbeløb, og at det, hvis lokalplanen godkendes, vil stå færdig i begyndelsen af 2021.