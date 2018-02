Ø-liv med muligheder: »Det er et unikt sted, som vi kan slå os op på«

Hver gang talen falder på udvikling i Odder Kommune, så står øen i Kattegat altid lidt udenfor. Det mener Enhedslisten i Odder, som vil have nedsat et udvalg med politikere og involverede borgere.

»Når vi taler om udvikling af offentlig transport, så er det ikke det samme på Tunø. Når vi taler skole eller ældre, er det også noget andet med Tunø. Den står altid lidt svævende som en del af kommunen, men alligevel udenfor,« siger Ditte Marie Thejsen (EL).

På byrådsmødet mandag den 5. februar skal byrådet diskutere Enhedslistens forslag om at nedsætte et midlertidigt udvalg i kommunen, som kan udarbejde en plan for udviklingen på Tunø.

På byrådsmødet mandag den 5. februar skal byrådet diskutere Enhedslistens forslag om at nedsætte et midlertidigt udvalg i kommunen, som kan udarbejde en plan for udviklingen på Tunø.

»Vi kan enten satse og forsøge at gøre Tunø til et sted, hvor der er udvikling og der sker ting med en udvidet sæson. Eller vi kan acceptere, at det er en ø med en kort sæson og kun et sted for pensionister, fordi det er svært for erhvervslivet med færgeforbindelsen,« siger hun og understreger, at Tunø har stort potentiale.

»Det er et unikt sted og noget, vi i Odder kunne slå os op på.«

Bare det, at man ikke kan ret meget på øen, er unikt.

Hun forestiller sig derfor heller ikke, at man bygger utallige feriecentre eller tillader bilkørsel, men tænker i tiltag, som foregår på øens og naturens præmisser.

»Det tror jeg, man kan sælge i samfundet i dag.«

Skal færgen vendes?

Konkret mener Ditte Marie Thejsen, at meget vil være hjulpet af en udvidelse af færgedriften, og det er noget af det, hun mener, at et eventuelt udvalg skulle se på.

»Ligegyldig om vi taler om erhvervsliv eller turisme og tilflytning, så hænger det sammen med færgen,« siger hun og peger på, at man nogle dage i ydersæsonen ikke kan komme frem og tilbage på samme dag, hvilket afholder folk fra fastlandet fra at tage over at spise frokost på kroen.

Der har tidligere været tale om at vende færgen, så den sejler fra Tunø om morgenen i stedet for fra Odder.

Det, mener Ditte Marie Thejsen, ville kunne hjælpe erhvervslivet og gøre noget positivt for tilflytningen.

»Vi må også se på, om man kan gøre turistsæsonen mere attraktiv,« siger hun og peger på, at det er vigtigt med gode spisesteder, muligheden for at komme en tur rundt på øen i traktor og for at købe sig en is.

»Der er mange måder at tænke udvikling i stedet for afvikling på,« siger hun.

Da hun luftede idéen på et vælgermøde før kommunalvalget, oplevede hun god stemning fra sine med-byrødder. Det vil vise sig den 5. februar, om den gode stemning resulterer i opbakning til et Tunø-råd.